Chelsea, perşembe akşamı EFL Cup'ta bir üst tura yükseldi. 32 turunda teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibi, Stamford Bridge'de League One ekibi Luton Town'ı 2-0 mağlup etti. Danny Welbeck, kulüp adına attığı ilk golle hemen önemli bir rol oynadı.

Chelsea sahaya güçlü bir ilk 11 ile çıktı. Welbeck'in santrforda görev yaptığı hücum hattının arkasında Estêvão, Cole Palmer ve Morgan Rogers yer aldı. İki Hollandalı oyuncu Emmanuel Emegha ile Jorrel Hato ise maça yedek kulübesinde başladı. Hato, ikinci yarının ortalarında oyuna girdi.

Chelsea, kendi sahasında doğal olarak oyunun üstün tarafıydı ve gerekli pozisyonları da üretti. Ancak Luton kalecisi Josh Keeley, bir dizi başarılı kurtarışa imza attı.

Başta Palmer ve Estêvão olmak üzere, yaptıkları denemelerle İrlandalı file bekçisini geçmeyi başaramadılar. Chelsea'de frustrasyon giderek arttı; deplasman tribünündeki Luton taraftarları da bundan büyük keyif aldı.

Uzun süre beklenen gol, ikinci yarının başlamasından beş dakika sonra geldi. Yeni transfer Pep Chavarría (Rayo Vallecano), Estêvão'ya harika bir uzun pas gönderdi; Estêvão da topu Malo Gusto'ya aktardı. Fransız oyuncu ortasını Welbeck'in kafasına adeta bıraktı ve onun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

Chelsea maçta kontrolü daha da ele geçirdi ve bitime on dakika kala tüm şüpheleri ortadan kaldırdı. Estêvão, şık bir çalımla doğrudan rakibinden sıyrıldı ve Luton oyuncusu Hakeem Odoffin'e çarpan şutuyla golü buldu: 2-0.

Chelsea artık gözünü pazara çevirebilir; o gün Brighton & Hove Albion konuk olacak. Luton'u ise aynı öğleden sonra, iki seviye aşağıda, Mansfield Town deplasmanı bekliyor.