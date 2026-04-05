Danny Makkelie son durumu aktarıyor: yerel güvenlik birimleri müdahale ediyor, maçın başlama saati henüz belli değil

Hakem Danny Makkelie, ESPN'e bir açıklama yaptı. Go Ahead Eagles ile PEC Zwolle arasında oynanacak IJsselderby'nin başlama vuruşu, Zwolle taraftarlarının yasaklanmış yüz maskeleri takması nedeniyle ertelendi.

Makkelie, ESPN'e "Şu anda taraftarları tribünden çıkarmaya çalışıyorlar. Taraftarlara yüz maskelerini çıkarmaları için fırsat verildi, ancak buna uymadılar" dedi.

Hakemin açıklamasına göre, yerel yetkililer bir karar aldı. “Tribün boşaltılmalıdır.”

İki kulüp arasında önceden yapılan anlaşmalar nedeniyle, yüzlerini kapatan taraftarların bulunduğu bir ortamda maçın devam ettirilmesi mümkün değildi.

“Anladığım kadarıyla, PEC Zwolle taraftarlarının gelmesine izin verilmişti, ancak bunun şartı havai fişek ve yüz maskesi olmaması ve normal davranmalarıydı,” diye açıkladı hakem.

ESPN'in görüntülerinde, Zwolle taraftarlarının büyük bir kısmının yüzünü kapatan maskeler taktığı görülüyor. “Ve şu anda havai fişekler atılıyor. Bunun maç sırasında atılmamış olması bir avantaj,” diyor Makkelie.

Hakem, henüz kesin bir başlama saati belirlenmediğini belirtiyor. “Anladığım kadarıyla şu anda deplasman tribününü boşaltıyorlar. Ardından oyuncular ısınmaya başlayacak ve biz de mümkün olan en kısa sürede maça başlayacağız.” Makkelie’ye göre şu anda kesin bir başlama saati belirlenmedi ve IJsselderby için kimsenin başka bir gün geri gelmek zorunda kalmamasını umuyor.