Danny Makkelie, Rob Dieperink’in vefatına üzüntüyle tepki gösterdi: “Dünya tamamen durdu”

Danny Makkelie, LinkedIn’de duygusal bir mesajla Rob Dieperink’in vefatına tepki gösterdi. Pazartesi günü erken saatlerde, 38 yaşındaki hakemin ani bir şekilde vefat ettiği haberleri duyulmuştu.

Makkelie, “Bu sabah, dostum, meslektaşım ve takım arkadaşım Rob Dieperink’in ani vefatı gibi yürek parçalayıcı bir haber aldım” diye yazdı. “O anda dünya tamamen duruyor.”

“Artık başka hiçbir şey önemli gelmiyor. Daha kısa bir süre önce Dünya Kupası sırasında konuşmuştuk, ama şimdi o artık aramızda değil. Bu gerçek dışı ve neredeyse kavranamaz bir durum.”

“Üzüntü, inanamama hissi ve çaresizlik hakim. Böyle anlarda futbolun ve aslında hayattaki her şeyin ne kadar göreceli olduğunu anlıyorsunuz. Günlük hayatta kafamızı meşgul eden pek çok şey, birdenbire tamamen önemsiz hale geliyor.”

“Öncelikle düşüncelerim ailesi, eşi, arkadaşları ve onu seven herkesin yanında. Bu hayal edilemeyecek kadar zor zamanda onlara inanılmaz derecede güç diliyorum. Huzur içinde yat, Rob. Seni çok özleyeceğiz.”

Makkelie, VAR olarak Dieperink ile sık sık birlikte çalışmıştı. İkili, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek Dünya Kupası’na da birlikte gideceklerdi.

Ancak FIFA, Dieperink’in Mayıs ayında Londra’da reşit olmayan bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınması nedeniyle skandala karışmasının ardından, onu kadroya almamaya karar verdi. Sonunda, delil yetersizliği nedeniyle Dieperink aleyhindeki tüm suçlamalar düşürüldü.