Danny Makkelie, Hollanda’yı geçici olarak Suudi Arabistan’la değiştiriyor

Danny Makkelie önümüzdeki haftalarda Suudi Arabistan'da düdük çalacak. KNVB'nin de aralarında bulunduğu kaynakların aktardığına göre hakem, ekibiyle birlikte Arabian Gulf Cup'ta maç yönetmek üzere görevlendirildi.

Makkelie, yardımcı hakemler Hessel Steegstra ve Jan de Vries ile VAR Erwin Blank'la birlikte, turnuvanın gelecek edisyonu için UEFA tarafından Avrupa temsilcisi olarak seçildi. Portekizli João Pinheiro ve ekibi de yola çıkacak.

Gulf Cup, 23 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında Cidde'de düzenlenecek. Körfez bölgesindeki ülkeler için organize edilen etkinliğe sekiz ülke katılacak.

Umman, Irak, Kuveyt ve ev sahibi Suudi Arabistan A Grubu'nda yer alırken; Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar ve Yemen B Grubu'nu oluşturuyor.

Turnuva boyunca Makkelie'nin hangi maçlarda görev alacağı netlik kazanacak. Makkelie, Steegstra ve De Vries için bu, 2026 Dünya Kupası'nda da görev yaptıktan sonra yeni bir uluslararası görev olacak.

43 yaşındaki hakem, Dünya Kupası'nda Fas - Haiti ve ABD - Paraguay grup maçlarının yanı sıra Fransa - İsveç eleme aşaması maçını yönetti.

Makkelie, KNVB tarafından bu hafta sonu için kendisine herhangi bir Eredivisie maçı verilmediği için turnuvaya rahat bir şekilde hazırlanabilecek.