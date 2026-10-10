Danny Makkelie, Feyenoord - AZ maçında büyük bir hata mı yaptı? Kurallar ne diyor

Feyenoord ile AZ arasındaki Eredivisie devresinin ortasında skor 1-0, ancak en dikkat çekici an ilk yarının bitimine kısa süre kala yaşandı. Hakem Danny Makkelie, AZ lehine bir penaltı verdi ancak daha sonra VAR tarafından kararından döndürüldü. ESPN'deki De Eretribune programında ise bu kararın doğruluğu sorgulanıyor.

Gjivai Zechiël'in çok kısa kalan geri pasının ardından Tjark Ernst durumu toparlamaya çalıştı, ancak dikkatli davranan Mexx Meerdink araya girdi ve ardından kendini istekli şekilde yere bıraktı. Makkelie bunu penaltı olarak değerlendirdi, ancak VAR'ın müdahalesinin ardından kararını değiştirdi.

Been, ESPN'e yaptığı açıklamada, “Bence bu penaltı değil” dedi. “Yirmi tekrar izledik ve hâlâ bunun penaltı mı olduğunu, yoksa Meerdink'e temas edilip edilmediğini göremedik. Makkelie ekranın başına çağrıldı, peki bu tekrarlarla ne kadar süre ilgilendi?”

Tam da bu son nedenle Kees Kwakman, Makkelie'nin sahadaki kararının aslında geçerli kalması gerektiğine inanıyor. “Eğer açık bir hata yoksa, sahada verilen karar geçerli kalmalıdır. Bu pozisyonda o karar penaltıydı” değerlendirmesinde bulundu.

Kwakman, gerekçesinde Hollanda Futbol Federasyonu'nun IFAB'ın uluslararası VAR protokolünü takip eden kurallarına atıfta bulunuyor. Buna göre VAR yalnızca açık ve bariz bir hata ya da ciddi şekilde kaçırılmış bir pozisyon olduğunda devreye girebilir.

Eğer hakemin kararı tartışmalıysa ama açık şekilde hatalı değilse, prensip olarak ilk kararın geçerli kalması gerekir. Bu durumda Feyenoord - AZ maçının VAR hakemi Erwin Blank, bunun Alkmaarlılar için kesinlikle penaltı olmadığına tamamen ikna olmuş olmalı.

Kwakman sözlerini, “Bu arada Meerdink'in ayağına temas olduğunu da düşünüyorum” diye sürdürdü. “Bunun düşmesinin sebebi olup olmadığı konusunda emin değilim. Ama 52 tekrarın ardından ona temas olmadığını söyleyebileceğinizi sanmıyorum. Makkelie'nin bu pozisyon için ekran başına çağrılmaktan memnun olduğunu da düşünmüyorum” diyerek noktaladı.