Futbol izleyenler Danny Makkelie, yardımcı hakemi ve VAR hakemi Clay Ruperti'ye öfkeli. Hakem ekibi, Vasilios Zagaritis'in elle oynadığı gerekçesiyle Feyenoord lehine penaltı kararı verdi.

Feyenoord, zorlu bir başlangıç döneminin ardından penaltı anında Friesland'da 0-1 öndeydi. Yardımcı hakeme göre Zagaritis, Givairo Read'in ortasına koluyla dokundu.

Makkelie, yardımcısının uyarısı üzerine Feyenoord lehine penaltı verdi. Atışı gole çeviren Nacho Ferri, skoru Feyenoord lehine 0-2 yaptı.

Heerenveen Teknik Direktörü Robin Veldman, hakemlere öfkelendi ve tepkisi nedeniyle sarı kart gördü. X'te de Makklie'ye sert tepkiler vardı.

Twan, pozisyonla ilgili "Makkelie de hakem olarak iyice gerilemiş doğrusu" yorumunu yaptı. Mateo ise "Rezalet. Abartıldığı kadar iyi olmayan Makkelie ve VAR odasındaki Feyenoordlu Ruperti, Heerenveen'e haksızlık yaptı. Hollanda'daki hakemlik seviyesi, VAR'a rağmen gerçekten gülünç" dedi.

Sem de gördüklerine inanamadı: "Makkelie, Ruperti ve Feyenoord lehine bir penaltı hahaha. Bu ligi ve bu federasyonu artık ciddiye almak mümkün değil."