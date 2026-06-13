Danny Makkelie durumu tamamen yanlış değerlendiriyor ve Dünya Kupası tarihine geçiyor

Danny Makkelie, Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza attı. Eredivisie hakemi, ABD ile Paraguay arasındaki maçı yönetti ve yepyeni “yanlış kimlik” kuralını uygulayan ilk hakem oldu.

Dünya Kupası başlamadan önce FIFA, VAR için gerekli yeni araçları tanıttı. Yanlış kimlik tespitinde, faul aslında diğer tarafça işlenmişse ve haksız bir kırmızı veya sarı kart gösterilmişse, VAR hakemi düzeltme şansına sahiptir.

VAR Carlos del Cerro Grande, ikinci yarı başladıktan sonra Makkelie'yi aniden ekrana çağırdı. İlk başta tam olarak ne olduğu belli değildi. Sonunda Makkelie'nin bir durumu tamamen yanlış değerlendirdiği ortaya çıktı.

Miguel Almirón ile ABD'li kaptan Tim Ream arasındaki mücadelede, Ream, Paraguaylı oyuncuya yaptığı iddia edilen faulün ardından sarı kart gördü.

Makkelie'nin de izlediği görüntülerde, Ream'in rakibine müdahalesinde ona hiç dokunmadığı ortaya çıktı. Almirón koşusuna bir süre devam etti ve ardından ölmek üzereymiş gibi yere yığıldı.

Makkelie, Ream'e asla sarı kart göstermemesi gerektiği sonucuna vardı ve kartı geri çekti. Almirón, hak ettiği sarı kartı daha sonra aldı. Bu, eşi benzeri görülmemiş bir olaydı.

Maç boyunca pek dikkat çekmeyen Makkelie, sahada ABD'nin ezici bir galibiyetine tanık oldu. Paraguay'ın hiç şansı yoktu (4-1).