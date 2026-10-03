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Siep Engelen
Çeviri:

Danny Buijs: “Onlar çok fazla enerjiye mal oluyor. Olağanüstü bir şeyleri var ama bazen insan onları...”

Fortuna Sittard
D. Buijs
M. Ihattaren
L. Zeefuik

Fortuna Sittard sezona mükemmel bir başlangıç yaptı ve bunda Danny Buijs'in de önemli payı var. Tecrübeli teknik adam, ESPN kameralarına yaptığı açıklamada oyuncularına doğru şekilde dokunmayı bildiğini, ancak bunun her zaman kolay olmadığını anlattı. 

“Bazı insanlar için benimle çalışmak çok zor” diyerek söze başladı. “Bu sadece o insanlardan kaynaklanmıyor, bazen biraz da benden kaynaklanıyor. Ama bazen de o insanların işlerini nasıl yaptıklarıyla ilgili.” 

“Ama benimle gayet iyi çalışan çok insan da var. Çok fazla kaybetmezsek ortada pek sorun olmuyor. Çok kaybedersek her şey biraz daha tatsız hale geliyor” sözleriyle dürüst davrandı. 

Buijs, Mohamed Ihattaren ve Lecquincio Zeefuik gibi özel bir yaklaşım gerektiren oyuncularla çalışıyor. Yine de “küçük bir yarası olan oyuncuları” da çok sevebildiğini söylüyor. 

“Burç olarak ikizlerim. Benim bir yanım o çocuklara bayılıyor, onları neredeyse kendi çocuklarım gibi görüyorum. Lafı dolandırmazlar, hatalı olduklarında kabul ederler. Bazen çizginin dışına taşarlar, ben de bunu severim. Genelde farklı bir şeyi olan çocuklardır. Onlara yardım etmeye çalışırsın.” 

Eredivisie
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Fortuna Sittard
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“Ama bazen de onları duvara yapıştırmak istersin. Saçına ak düşüyor, saçların dökülüyor. Sonunda sahip oldukları yeteneği değerlendirmeyi başarmalarını umuyorsun. Bu işi güzel yapan da bu, ama bazen çok fazla enerjiye mal oluyor. Hele bir de birkaç tanesi bir aradaysa.”

Yedi maçın ardından Fortuna, Eredivisie'de altıncı sırada yer alıyor. Limburg ekibinin bunu sürdürüp sürdüremeyeceği ise zamanla belli olacak. “Sezonun sonunda o play-off yerini gerçekten elde etmek müthiş olurdu ama bu sezon daha atmamız gereken epey önemli adım var” diyerek sözlerini noktaladı Buijs.

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