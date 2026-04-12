Danny Buijs, kendi oyuncusuyla artık tamamen bitti: "Yaşadıklarım gerçekten şaşırtıcı!"

Danny Buijs, Luka Tunjic’in davranışlarından hiç memnun değil. Fortuna Sittard’ın orta saha oyuncusu birdenbire kadrodan çekildi ve şu anda Almanya’nın bir yerlerinde bulunuyor. En azından teknik direktör böyle düşünüyor.

“Tunjic birdenbire kadrodan ayrıldı,” diyor Buijs, Fortuna’nın NAC ile oynayacağı maç öncesinde. “Neden? Evet, neden? Oynayamayacağını söylüyor.”

“Geçtiğimiz haftalarda antrenman yaptı ve futbol oynadı, ama bir gün birdenbire şöyle diyor: Artık antrenman yapamıyorum ve oynayamıyorum. Ve ortadan kayboldular.” Pascal Kamperman, bunun sözleşme durumuyla ve muhtemelen başka bir yerde bir gelecekle ilgili olduğunu belirtiyor.

“O yönde bir eğilim var,” diye yanıtlıyor Buijs. “Ama bugünlerde bu işin etrafında bir sürü insan var. Bazen yaşadıklarımıza şaşırıyorsunuz,” diye iç geçiriyor. “Nerede olduğu hakkında bir fikrim var mı? Almanya’da olduğunu tahmin ediyorum.”

“İçimden kemiriyor,” diye itiraf ediyor baş antrenör. “Günümüzde menajerlerin bir oyuncu üzerinde gerçekten önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Kulüpler maaşları zamanında ödüyor. Bunun karşılığında bir şeyler bekleyebilirsin, ama aynı zamanda bir şeyler de vermelisin. Bu denge bazen bozuluyor.”

"Hâlâ harika bir kadromuz var ve ben zamanımı ve enerjimi buna harcamak istiyorum," diyerek Buijs konuyu kapatıyor. Fortuna, NAC'yi yenerse Eredivisie'de on birinci sıraya yükselecek.