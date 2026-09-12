Danny Buijs, Fortuna Sittard - Ajax maçının ardından kendi oyuncuları hakkında acımasız bir sonuca vardı: "O çocuklar asla..."

Danny Buijs, Fortuna Sittard'ın Ajax'a 1-5 yenilmesine oldukça içerlediğini ESPN'e verdiği röportajda açıkça gösterdi. Özellikle takımının golleri yeme şekli, büyük bir hayal kırıklığı yaratmış durumda.

Fortuna, Ajax karşısında bir süre oldukça iyi mücadele etti, hatta ikinci yarıda skoru 1-1'e getirdi, ancak sonunda yine ağır bir yenilgiden kurtulamadı. Buijs'e göre bunda en büyük pay kendi savunmacılarına ait.

Buijs, “İkinci yarıdan sonra iyi kurtuluyorsun, çünkü onlar 0-2 için çok net bir fırsat yakalıyor. Gerçekten korkunç savunma yaptık” dedi. “Ama sonra 1-1'i buluyorsun. İstediğin de bu. Sonra daha fazlasını umuyorsun. Ama ardından işler doğal olarak bu kadar amatörce gidiyor. Sanırım attıkları beş golün üçünü kornerden buldular. Böyle olursa Ajax karşısında asla sonuç alamazsın.”

Buijs, “Bu bir kez olabilir ama birden fazla kez oluyorsa, bu da bir şey anlatır” ifadelerini kullandı ve oyuncularının doksan dakika boyunca konsantrasyonlarını koruyamadığını gördüğünü söyledi. “Bu da bir kalite, hem de küçümsenen bir kalite. Şu anda Fortuna gibi kulüplerde oynayan birçok oyuncunun PSV, Ajax ya da Feyenoord'a gidememesinin nedeni de bu; çünkü bazı yönleri eksik. Bu da onlardan biri.”

Buijs'ten oldukça sert bir tespit geldi. Bu arada sadece savunmacılarına eleştiri getirmedi. Forvet Lecquincio Zeefuik de beklentilerini karşılamadı ve bu yüzden devre arasında oyundan alındı. Buijs, “Onu çok iyi bulmadım. Zaten sarı kartı vardı. Ayrıca zihinsel olarak da maça tam anlamıyla odaklanamadığını düşündüm” diye konuştu.

“Burada kastettiğim, takım arkadaşları bir şey söylediğinde verdiği tepkiler. O sarı kart gördüğü pozisyonda iş çok daha farklı bir noktaya gidebilirdi. Kendini bu tür anların içinde fazlasıyla sık buluyor.”

Fortuna teknik direktörü, “Öğrenmesi gereken şey de bu. Bu açıdan çok daha iyi olması gerekiyor. Sonra diyebilirsin ki: O daha sadece 21 yaşında bir çocuk. Son derece güzel şeyler yapıyor ama kesinlikle daha iyi yapması gereken inanılmaz derecede fazla şey de var” değerlendirmesinde bulundu.