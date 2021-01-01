Avrupa Futbol Şampiyonası'nda taraftar olacak mı? Danimarka'dan açıklama

Danimarka Kültür Bakanı Joy Mogensen, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçlara 12 bin taraftar alınabileceğini belirtti.

Pandemi nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için Danimarka'dan sürpriz bir açıklama geldi. Reuters'ta yer alan habere göre, Danimarka Kültür Bakanı Joy Mogensen, Kopenhag'da oynanacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası maçına 12 bin seyirci alınabileceğini açıkladı.

Morgensen neler söyledi?

Kültür Bakanı Mogensen, bu durumu Danimarka futbolu için harika bir fırsat olarak değerlendirdi.

"Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi bir turnuva olacak. Danimarka'da ilk kez bir turnuva düzenlenecek. UEFA, Nisan ayına kadar, Parken Stadyumu'na ne kadar seyirci alabileceğimizi bildirmemizi istedi. Bu Danimarka futbolu için tarihi bir fırsat.

Araştırmaları yaptık. Parken Stadyumu'na en az 12 bin seyirci alabileceğimizi tespit ettik. Normalde stadın kapasitesi 38.065 kişi. Birer metre aralıklarla en az 12 bin taraftar alabiliriz.

Yaz ayına kadar Avrupa'da aşılamanın önemli bir ilerleme kaydetmesini bekliyoruz. Ancak eğer virüs kontrolden çıkarsa UEFA da durumların değişebileceğini biliyor."

Kopenhag'da 4 maç oynanacak

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 12 ev sahibi ülkesinden biri olan Danimarka'nın Parken Stadyumu'nda 4 karşılaşma oynanacak.

Danimarka'nın Rusya, Belçika ve Finlandiye ile oynayacağı maçlar dışında bir de son 16 maçı Parken de sahnelenecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipleri

Azerbaycan: Olimpik Stadyum

İspanya: San Mames

Romanya: Ulusal Arena

Danimarka: Parken

Hollanda: Joan Cruyff Arena

İskoçya: Hampden Park

Almanya: Allianz Arena

İrlanda: Aviva

İtalya: Olimpik Stadyum

Rusya: Krestovsky

Macaristan: Puskas Arena

İngiltere: Wembley