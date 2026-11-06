Danimarka teknik direktörü Brian Riemer, Barcelona yıldızı Andreas Christensen'in sakatlığı nedeniyle Uluslar Ligi kadrosunda yer almaması hakkında konuştu

Danimarka Teknik Direktörü Brian Riemer, Barcelona savunmacısı Andreas Christensen’i yaklaşan Uluslar Ligi maçları için açıkladığı son kadroya almama yönündeki zor kararını anlattı. Uyluğundaki süregelen sorun nedeniyle sahalardan uzak kalan stoperin yokluğunda millî takım, savunmada istikrar sağlamak için başka seçeneklere yönelmek zorunda.

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Christensen, Danimarka kadrosundan uzak kalmaya devam ediyor

Danimarka, yaklaşan kritik Uluslar Ligi maçlarında bir kez daha Christensen'den yararlanamayacak. Barcelona'nın stoperi, kulübünün Sevilla'yı 3-1 yendiği maçta yaşadığı uyluk sakatlığının ardından eylül ayından bu yana forma giyemiyor. Yokluğu, millî takım için önemli bir kayıp olmayı sürdürüyor. Danimarka sağlık ekibi, Katalonya'daki meslektaşlarıyla koordinasyon sağlamak için çaba gösterse de 30 yaşındaki oyuncu henüz millî takımda oynayacak kadar hazır görülmedi. Bu nedenle Rasmus Nicolaisen, savunmaya takviye olarak kadroya çağrıldı.

Konuyla ilgili konuşan Riemer, eski Chelsea oyuncusunu yeniden takıma kazandırmak için gösterilen yoğun çabayı anlattı. “AC konusunda Hansi Flick ile konuştum ve sağlık ekibimiz de elbette Barcelona'nın ekibiyle iletişim hâlindeydi. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. AC ile de elbette çok konuştuk. En önemli oyuncularımızdan biri olmasına rağmen onu hazır hâle getirmek mümkün olmadı,” dedi TV 2 Sport'a.

Riemer, kısa vadeli kazanımlar yerine oyuncunun uzun vadeli sağlığına öncelik verdikleri kararın gerekçesini de açıkladı. Teknik direktör, “Pazar günü Barcelona'nın yedek kulübesinde olabilecek olsa da bir maça ilk 11'de başlayabilecek durumda olmaktan çok uzak. Bu yüzden aşamalı olarak, gerektiği gibi hazırlanması gerekiyor. Hem kendisi hem Barcelona hem de millî takım açısından, gelecekteki sağlığıyla ilgili riskler söz konusu. Önemli olan bu süreci doğru şekilde yürütmek. Bu konuda geniş bir fikir birliği vardı,” diye ekledi.

Savunmadaki alternatifler ve kadroya güven

Christensen'in yokluğu hissedilse de Riemer, son aylarda onun boşluğunu dolduran oyunculara güvendiğini belirtti. Danimarkalı teknik direktör, takımın yıldız savunmacısı olmadan oynamaya alıştığını ve bunun oyuncunun yokluğunun süren etkisini azalttığını vurguladı. Portekiz ve Norveç maçları öncesinde iyimser olmasını sağlayan nedenlerden biri olarak, son dört millî maçta savunmaya liderlik eden Joachim Andersen ile Oliver Provstgaard'ın performanslarını gösterdi.

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Riemer, “Şöyle söyleyeyim: Millî takım, şimdiye dek olduğu gibi Andreas Christensen olmadan oynamaya alışmış olmasaydı bu daha büyük bir sorun olurdu. Bu yüzden son dört maçta çok iyi oynayan Joakim Andersen ve Oliver Provstgaard konusunda aslında nispeten rahat olduğumu söyleyebilirim,” dedi.

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Manchester United'ın yıldızı da yok

Danimarka'nın eksik isimleri arasında yalnızca Christensen bulunmuyor. Manchester United forması giyen Patrick Dorgu da iki maçta oynayamayacak. Önceki millî arada sakatlanan Dorgu, Old Trafford'da A takım antrenmanlarına dönmeye yaklaşmasına rağmen millî maçların fiziksel yüküne hazır görülmedi. Riemer, genç oyuncunun kasım ayındaki maçlarda oynayıp oynayamayacağına ilişkin son kararı Premier League kulübünün verdiğini açıkladı.

United'ın genç oyuncusu hakkında konuşan Riemer, şunları söyledi: “Bu hafta sonu United'ın kadrosunda yer alması ihtimali çok yakındı. Ne yazık ki sakatlığı çok uzun sürdü ve nispeten karmaşıktı. Bu da yedek kulübesinde oturabilecek duruma gelmekle, oynayabilmeniz ve ilk 11'de başlayabilmeniz gereken bir millî takım kampına hazır olmak arasında maalesef hâlâ uzun bir mesafe olduğu anlamına geliyordu. Bu durumda karar nispeten basitti çünkü United ile görüştüğümüzde kulüp buna son noktayı koydu ve onun hazır hâle gelemeyeceğini söyledi.”

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Gözler Portekiz ve Norveç maçlarında

Danimarka, Uluslar Ligi sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışırken zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Takım, 14 Kasım'da Portekiz'le deplasmanda oynayacak, ardından 17 Kasım'da Norveç'i ağırlamak üzere Parken'e dönecek. Riemer bir yandan takım için uzun vadeli planlarını hayata geçirmeye, diğer yandan mevcut sakatlık sorunlarıyla başa çıkmaya çalışırken deneyimli kilit oyuncuların yokluğu kadro derinliğini sınayacak.

Danimarka kadrosunun tam listesi

Kaleciler: Andreas Jungdal, Mads Hermansen, Filip Jorgensen.

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Defans oyuncuları: Joachim Andersen, Rasmus Nicolaisen, Oliver Provstgaard, Victor Nelson, Rasmus Nissen Kristensen, Alexander Bah, Joakim Maehle, Victor Bak.

Orta saha oyuncuları: Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt, Mads Bidstrup, Morten Hjulmand, Albert Gronbaek, Mathias Jensen.

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Hücum oyuncuları: Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen, Mohamed Daramy, Jesper Lindstrom, Andreas Olsen, Rasmus Hojlund, William Osula.