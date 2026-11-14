Brezilyalı defans oyuncusu, eski Benfica futbolcusu ve hâlihazırda Rus ekibi CSKA Moskova forması giyen Joao Victor, Portekiz Milli Takımı'nın Braga kentinde oynanan maçta Danimarka'ya 4-1 mağlup olmasına ilişkin yorumunun ardından geniş yankı uyandırdı.

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Oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nın eski kaptanının ardından gelen dönemdeki ilk çıkışında yaşadığı yenilginin hemen ardından, “Instagram” hesabı üzerinden Cristiano Ronaldo'yu savunan bir mesaj paylaştı.

Joao Victor'un bu çıkışı, Portekiz'in Ronaldo olmadan çıktığı ve Danimarka Milli Takımı karşısında ağır bir skorla mağlup olduğu maçın ardından geldi. Bu sonuç, teknik direktör Jorge Jesus'un milli takımın başına geçmesinden bu yana aldığı ilk yenilgiyi de kayıtlara geçirdi.

Brezilyalı savunma oyuncusunun yorumu yalnızca sonuçla sınırlı kalmadı; yaşananları Portekizli yıldıza yönelik tavırla ilişkilendiren oyuncu, onun yokluğunun ve konumuna gösterilen saygısızlığın üzerinde durulmayı hak ettiğini ifade etti.

CSKA Moskova oyuncusu, “Instagram” hesabı üzerinden maç sonucunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Danimarka'nın 75. dakikada 4-0 önde olduğu görülüyordu ve oyuncu bunu, Ronaldo'ya yönelik bir takdir eksikliği olarak gördüğü duruma açık bir eleştiri taşıyan bir ifadeyle paylaştı.

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Joao Victor şunları yazdı: “Rol modeline saygı göstermediğinde işte bu olur.” Belirli isimlere yer vermediği bu mesaj, yenilgiyi milli takımın eski kaptanına karşı sergilenen tutumla ilişkilendirdiğini açıkça yansıtıyordu.

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İfadenin anlamı, tek bir maçın sonucuna yönelik bir yorumun ötesine geçti; zira Ronaldo'nun takımdaki serüveninin sona ermesinin ardından Portekiz Milli Takımı içindeki konumunu ve Portekiz futbol tarihindeki değerini yeniden tartışmaya açtı. Ayrıca mesajın paylaşıldığı an, farkın açılıp skorun 4 gole ulaştığı zamana denk gelmesiyle, 1-4'lük Portekiz mağlubiyetiyle sona eren karşılaşmanın olaylarıyla doğrudan bir bağ kurmuş oldu.

Yenilgi, Portekiz Milli Takımı açısından acı verici oldu; özellikle de Braga'da ve kendi taraftarları önünde yaşanması, ayrıca Jorge Jesus'un göreve gelmesinden bu yana aldığı ilk mağlubiyet olması nedeniyle.

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Mağlubiyetin ağırlığına rağmen, Portekiz Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final turuna çıkmayı zaten garantilemişti; bu da yenilginin, takımın turnuvadaki yoluna devam etmesine engel olmadığı anlamına geliyor.

Takımın, grubunda liderliği garantilemek ve etabı birinci sırada tamamlamak için Galler ile oynayacağı bir sonraki maçta yalnızca bir puana ihtiyacı var.