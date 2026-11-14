Benfica’nın eski oyuncusu ve halen Rusya’nın CSKA Moskova forması giyen Brezilyalı defans oyuncusu Joao Victor, Portekiz Milli Takımı’nın Braga şehrinde oynanan maçta Danimarka’ya 4-1 yenilmesine ilişkin yaptığı yorumun ardından geniş yankı uyandırdı.

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Oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nın eski kaptanının ardından girdiği ilk sınavda aldığı mağlubiyetin ardından, Cristiano Ronaldo'yu savunmak için “Instagram” hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı.

Joao Victor'un bu çıkışı, Portekiz'in Ronaldo'suz çıktığı ve Danimarka Milli Takımı karşısında ağır bir skorla yıkıldığı maçın ardından geldi. Böylece teknik direktör Jorge Jesus, milli takımın başına geçtiğinden bu yana ilk yenilgisini almış oldu.

Brezilyalı savunmacının yorumu yalnızca sonuçla sınırlı kalmadı; yaşananları Portekizli yıldıza yönelik tutumla ilişkilendirdi ve onun yokluğunun, ayrıca konumuna gösterilmeyen saygının üzerinde durulmayı hak ettiğini savundu.

CSKA Moskova oyuncusu, “Instagram” hesabından maçın skorunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Fotoğraf, 75. dakikada Danimarka'nın 4-0 önde olduğunu gösteriyordu ve oyuncu, bu paylaşıma Ronaldo'ya yönelik takdir eksikliği olarak gördüğü duruma açık bir eleştiri taşıyan bir ifade ekledi.

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Joao Victor şunları yazdı: “Örnek aldığın kişiye saygı göstermediğinde olan budur.” Herhangi bir isim zikretmediği bu mesaj, mağlubiyeti milli takımın eski kaptanına yönelik tutumla ilişkilendirdiğini açıkça yansıtıyordu.

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İfadenin anlamı, tek bir maçın sonucu üzerine yapılan bir yorumun ötesine geçti; Ronaldo'nun takımdaki serüveninin sona ermesinin ardından Portekiz Milli Takımı içindeki konumunu ve Portekiz futbol tarihindeki değerini yeniden tartışmaya açtı. Ayrıca mesajın, farkın açıldığı ve skorun 4 gole ulaştığı bir anda paylaşılması, onu doğrudan Portekiz'in 4-1 kaybettiği maçın gelişmeleriyle ilişkilendirdi.

Mağlubiyet Portekiz Milli Takımı için acı verici oldu; özellikle Braga'da ve kendi taraftarının önünde yaşanması, ayrıca Jorge Jesus'un göreve geldiğinden bu yana aldığı ilk yenilgi olması bakımından.

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Yenilginin ağırlığına rağmen, Portekiz Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde eleme turuna yükselmeyi zaten garantilemişti; bu da mağlubiyetin onu turnuvadaki yolculuğunu sürdürmekten alıkoymadığı anlamına geliyor.

Takımın, grubundaki liderliği kesinleştirmek ve etabı birinci sırada tamamlamak için Galler ile oynayacağı bir sonraki maçta yalnızca bir puana ihtiyacı var.