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Danimarka - Portekiz biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
UEFA Nations League A
Danimarka
Portekiz

Danimarka, UEFA Uluslar Ligi A'da Portekiz ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Danimarka, 1 Ekim 2026'da Kopenhag'daki ikonik Parken Stadyumu'nda UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz ile karşı karşıya gelecek. D Grubu'ndaki bu yüksek tempolu mücadelede Avrupa'nın en heyecan verici iki kadrosu kritik grup puanları için kozlarını paylaşacak.

GOAL, Parken Stadyumu'nda yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm önemli bilgileri sizlere sunuyor. Bilet satın alma seçeneklerini ve fiyatlandırma yapısını keşfedin, yerinizi hemen şimdi ayırtın.

Danimarka-Portekiz UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Danimarka-Portekiz maçı, Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanacak. Başlama saati, bölgesel yayıncınız aracılığıyla teyit edilecek.

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UEFA Nations League A - Hafta 3
Parken

Danimarka-Portekiz biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, tüm iç saha milli maçlarının ana dağıtıcısı olarak hizmet veren Danimarka Futbol Federasyonu'nun (DBU) bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerinden koltuk satın almak için ilk başvurmanız gereken yer resmi DBU portalı olmalıdır.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

Danimarka-Portekiz biletleri ne kadar?

Resmi DBU bilet portalındaki standart bilet fiyatları, standart kategori koltuklar için genellikle yaklaşık 40 €'dan başlar. Ücretler, Parken Stadyumu içindeki koltuk bölümüne ve sahaya yakınlığa göre artar.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları şu anda koltuk başına 58 €'dan başlıyor. Nihai ücretler, taraftar talebi ve koltuk bulunabilirliğine bağlı olarak anlık şekilde değişiyor.

Danimarka-Portekiz UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Danimarka-Portekiz form durumu

Danimarka, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında hazırlık karşılaşmasında DR Kongo ile 0-0 berabere kaldı. Ondan önce, bir önceki turda Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettikten sonra Dünya Kupası elemelerinde Czechia ile 2-2 kaybetti; bu sonuç turnuvaya katılma umutlarını sona erdirdi. Bu süreçte ayrıca İskoçya'ya 4-2 mağlup oldu ve Belarus ile 2-2 berabere kaldı.

Portekiz'in son beş maçının tamamı rekabetçi karşılaşmalardı ve 2026 Dünya Kupası'na yayıldı. Bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında çeyrek finalde İspanya'ya 1-0 yenildi. Ondan önce Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etti, Kolombiya ile 0-0 berabere kaldı, Özbekistan'ı 5-0 farklı geçti ve grup aşamasında DR Kongo ile 1-1 berabere kaldı.

DEN

DEN - Form

BLR
B2-2
SCO
K4-2
MKD
K4-0
CZE
K2-2
COD
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
POR

POR - Form

COD
B1-1
UZB
K5-0
COL
B0-0
CRO
K2-1
ESP
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Danimarka-Portekiz: Son karşılaşmalar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 23 Mart 2025'te UEFA Uluslar Ligi A'da oynandı ve Portekiz, Lizbon'da Danimarka'yı 5-2 mağlup etti. Ondan önce ise Danimarka, üç gün önce oynanan ilk maçta sahasında 1-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Portekiz üç, Danimarka ise iki galibiyet aldı; beraberlik çıkmadı. Portekiz bu beş maçta 10 gol atarken, Danimarka beş gol kaydetti.

Kafa Kafaya

DanimarkaÇizimPortekiz
1
0
4
UEFA Nations League A
Portekiz badge
Portekiz
POR
5
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
MS
UEFA Nations League A
Danimarka badge
Danimarka
DEN
1
Portekiz badge
Portekiz
POR
0
MS
European Championship Qualification
Portekiz badge
Portekiz
POR
1
Danimarka badge
Danimarka
DEN
0
MS
European Championship Qualification
Danimarka badge
Danimarka
DEN
0
Portekiz badge
Portekiz
POR
1
MS
European Championship
Danimarka badge
Danimarka
DEN
2
Portekiz badge
Portekiz
POR
3
MS
3Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı1/5

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