Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü, Dolberg hakkındaki haberle Ajax’ı korkuttu

Brian Riemer, salı günü Kasper Dolberg hakkında endişe verici bir sinyal verdi. Tipsbladet başta olmak üzere çeşitli kaynakların Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü'nden aktardığına göre, Ajaxlı golcünün dizi geçen hafta "tamamen mahvolmuş" durumdaydı.

Dolberg, bir yıllık aranın ardından yeniden Danimarka Milli Takımı kadrosuna çağrılmıştı. Ancak bir diz sakatlığı planları bozdu ve Ajax oyuncusu bu milli maç döneminde ülkesi adına forma giyemeyecek.

Helsingør'daki bir otelde basın mensuplarının karşısına çıkan Riemer, Dolberg'in sakatlığı hakkında konuştu. "Böyle bir şeyi daha önce yaşamadığımızı söyleyebilirim. İşler oldukça sert ilerliyor. Geçen hafta pazartesi günü buraya geldiğimizden beri beş oyuncuyu evine göndermek zorunda kaldık; bunlardan biri de hatta bozuk bir dizle uğraşıyordu (Dolberg, ed.). Ne kadar iyimser olursam olayım: bu düpedüz dramatik. Ve başka türlü değil."

Tipsbladet, Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü'nün basın toplantısının ardından bir not düştü. "Milli takım teknik direktörünün Kasper Dolberg hakkındaki açıklaması tamamen kelimesi kelimesine alınmamalı. Ancak kulağa yine de son derece endişe verici geliyor."

Söz konusu gazete, Dolberg'in rahatsızlığıyla ilgili olarak Ajax ile temasa geçti. Basın sözcüsü Miel Brinkhuis, SMS yoluyla şu yanıtı verdi: "Kasper'in diziyle ilgili ekleyeceğimiz bir şey yok. Kendisi ve biz sakatlığıyla ilgili bilgi paylaşmak istediğimiz anda bunu internet sitemizde yapacağız."

Dolberg, şu ana kadar Danimarka adına 56 kez forma giydi ve milli takım formasını giyerken 12 kez gol sevinci yaşadı.

28 yaşındaki santrfor, bu sezon yeni teknik direktör Míchel yönetiminde Amsterdam ekibi adına 9 maçta görev yaptı. Üç gol attı ve ayrıca üç asist yaptı.