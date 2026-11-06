Danimarka gazeteleri, Konferans Ligi grup aşamasında Ajax karşısında alınan 1-6'lık ağır yenilginin ertesi günü FC Midtjylland'ı sert biçimde eleştirdi. Amsterdam ekibinde öne çıkan bir oyuncu ise övgü topladı.

Tipsbladet, Midtjylland'ın Avrupa sahnesinde "aşağılandığını" yazdı. Özellikle kırmızı kartla oyun dışında kalan Kjell Wätjen sert eleştirilerin hedefi oldu. "Abdellah Ouazane'yi yere indirirken aklından ne geçiyordu? Alman oyuncu bundan kısa süre önce ilk sarı kartını görmüştü; böylece sahadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Felaket."

Nordin Bakker, Ajax karşısında tam altı kez ağlarından topu çıkarmak zorunda kaldı ve Danimarka medyasında o da eleştirilerden kurtulamadı. "Özellikle Ajax'ın 1-6'yı bulduğu golde çaresizdi. Ama Bakker savunmacılarından da hiç yardım görmedi."

Konferans Ligi lig aşamasında hâlâ galibiyeti bulunmayan Mike Tullberg'in ekibi hakkında şu sert değerlendirme yapıldı: "Midtjylland ikinci yarıya 10 kişiyle devam etmek zorunda kaldı ama yine de kâğıt üzerinde yalnızca biraz daha iyi olan bir takımdan devre arasında sonra beş gol yiyemezsiniz."

Friday Etim'in 28. dakikada skoru 1-1'e getirmesiyle bir miktar umut doğmuştu. "Ama bu umut çabuk söndü. İkinci yarının hemen başında Tolu ceza sahasında yine durdurulamadı. O andan itibaren Midtjylland'ın çilesi başladı. Nijeryalı forvet, Hollandalıların yaşattığı hezimette başrol oynadı."

Bold Ajax'ın böylesine farklı bir skor elde etmesini beklemiyordu. "Sonunda işler tamamen kontrolden çıktı. Bitime çeyrek saat kala Oscar Gloukh skoru 1-5'e getirdi, ardından Ajax maçın sonucunu kesinleştirirken Bakker büyük bir hata yaptı."

Danimarka gazetesi ise Tolu'ya övgüler yağdırdı. "Fiziksel açıdan güçlü olan 9 numara 1,97 metre boyunda ve Midtjylland için sürekli büyük bir tehdit oluşturdu. Ajax için gerçek bir kazanım ve Kasper Dolberg'in mükemmel bir alternatifi. Ev sahibi takımın gördüğü kırmızı kartın ardından Ajax acımasız ve son derece etkiliydi."