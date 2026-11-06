Danimarka gazeteleri, Ajax karşısında Konferans Ligi grup aşamasında alınan 1-6'lık ağır yenilginin ertesi günü FC Midtjylland'ı sert sözlerle eleştirdi. Amsterdam ekibinde öne çıkan bir oyuncu ise övgü topladı.

Tipsbladet, Midtjylland'ın Avrupa sahnesinde "küçük düşürüldüğünü" yazdı. Özellikle kırmızı kart gören Kjell Wätjen sert eleştirilerin hedefi oldu. "Abdellah Ouazane'yi yere indirirken aklından ne geçiyordu? Alman oyuncu kısa süre önce ilk sarı kartını görmüştü ve bu yüzden sahayı erken terk etmek zorunda kaldı. Felaket."

Nordin Bakker, Ajax karşısında tam altı kez topu ağlardan çıkarmak zorunda kaldı ve Danimarka medyası da onu eleştirilerden muaf tutmadı. "Çaresizdi, özellikle de Ajax'ın skoru 1-6'ya getiren golünde. Ama Bakker, savunmacılarından da kesinlikle yardım görmedi."

Konferans Ligi'nin lig aşamasında hâlâ galibiyeti bulunmayan teknik direktör Mike Tullberg'in takımı için yapılan sert değerlendirmede, "Midtjylland ikinci yarıya on kişi devam etmek zorunda kaldı ama yine de kâğıt üzerinde yalnızca biraz daha iyi olan bir takımdan devre arasında sonra beş gol yiyemezsiniz" denildi.

Friday Etim'in 28. dakikada skoru 1-1'e getirmesiyle bir miktar umut doğmuştu. "Ancak bu umut hızla söndü. Devre arasından kısa süre sonra Tolu yine ceza sahasında durdurulamadı. O andan itibaren Midtjylland'ın çilesi başladı. Nijeryalı forvet, Hollandalıların yaşattığı hezimette başrol oynadı."

Bold ise Ajax'ın böylesine farklı bir skor elde etmesini beklemiyordu. "Sonunda işler tamamen kontrolden çıktı. Bitime 15 dakika kala Oscar Gloukh skoru 1-5'e getirdi. Ardından Ajax maçın sonucunu kesinleştirirken Bakker büyük bir hata yaptı."

Danimarka gazetesi, diğer yandan Tolu'ya övgüler yağdırdı. "Fiziksel olarak güçlü 9 numaranın boyu 1,97 metre ve Midtjylland için sürekli büyük bir tehdit oluşturdu. Ajax için gerçek bir kazanım ve Kasper Dolberg'in mükemmel bir alternatifi. Ajax, ev sahibi ekibin gördüğü kırmızı kartın ardından acımasız ve son derece etkiliydi."