Danimarka - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Elemeleri maçının son dakika biletlerini nasıl alabilirsiniz: 26 Mart maçı, fiyatlar ve daha fazlası

Grup aşamasını zayıf bir performansla tamamlayan Danimarka, 26 Mart'ta Kopenhag'daki coşkulu seyirci önünde Kuzey Makedonya'yı yenerek galibiyet serisine dönmeyi hedefliyor. Bu devasa Dünya Kupası play-off karşılaşması için mevcut tüm bilet seçeneklerini inceleyin.

Danimarkalılar Parken Stadyumu'nda galip gelip ardından 31 Mart'ta deplasmanda Çek Cumhuriyeti veya İrlanda Cumhuriyeti'ni yenerse, üçüncü kez üst üste Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

GOAL, biletlerin nereden alınabileceği ve fiyatları da dahil olmak üzere, yaklaşan Danimarka - Kuzey Makedonya Dünya Kupası eleme maçı için ihtiyacınız olan tüm önemli bilgileri size sunuyor.

Danimarka - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Elemeleri maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Mekan Bilet 26 Mart Perşembe Danimarka - Kuzey Makedonya (20:45) Parken Stadyumu (Kopenhag) Bilet

Danimarka - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Elemeleri maç biletleri nasıl alınır

Danimarka - Kuzey Makedonya maçı biletleri çeşitli dönemlerde satışa sunuldu.

Bunlardan ilki 18 Şubat'ta başladı ve "ForDanmark" üyelerinin bilet satın almasına olanak sağladı.

25 Şubat'tan itibaren ise temel üyeler bilet satın alma hakkına sahip oldu. Genel satış dönemi, bilet kalması durumunda 11 Mart'ta başlayacak.

Ayrıca, taraftarlar ikincil piyasadan da bilet satın alabilirler. StubHub, alternatif kanallardan son dakika bilet satın almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biridir.

Danimarka - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Elemeleri biletleri: Fiyatları ne kadar?

Danimarka milli takım maçlarının bilet fiyatları, koltuk konumu, paket ve rakibe göre değişebilir.

Kuzey Makedonya ile oynanacak play-off maçı için yetişkin bilet fiyatları 435-660 DKK (58-88 €) arasında değişmektedir. Seyahat eden Kuzey Makedonya taraftarları, biletleri 3650 MKD (58 €) karşılığında satın alabilmiştir.

Ek bilgi için ilgili ulusal futbol federasyonlarının web sitelerini ve mevcut bilet durumunu öğrenmek için StubHub gibi ikincil bilet satış sitelerini takip etmeyi unutmayın.

Danimarka - Kuzey Makedonya Dünya Kupası Elemeleri maçından ne bekleyebilirsiniz?

Danimarka, Yunanistan'ı hem evinde hem de deplasmanda mağlup etmiş ve Belarus'a karşı deplasmanda altı gol atmış olsa da, grup aşaması hayal kırıklığıyla sona erdi. Ancak Danimarkalılar, son üç yılda Kopenhag'da sadece bir kez mağlup oldukları gerçeğinden (İspanya'ya karşı, Kasım 2024) cesaret alacaklardır.

Danimarka üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılmayı hayal ederken, Kuzey Makedonya ise turnuvanın finallerine ilk kez ulaşmak için çabalıyor. Grup aşamasında sadece üçüncü sırada bitirmesine rağmen, Lynxes (‘Рисови’) UEFA Uluslar Ligi'ndeki performanslarının bir sonucu olarak play-off'lara katılmaya hak kazandı.

Kuzey Makedonya, eski formunu yeniden bulmak zorunda, zira en son sahada gördüğümüzde Cardiff'te Galler'e 7-1 mağlup olmuştu. Bu sonuç, galibiyetsiz serisini dört maça çıkardı.

İki takım daha önce üç kez karşılaştı ve her iki takım da birer galibiyet alırken, diğer maç berabere sonuçlandı. En son 2013 yılında karşılaştılar ve Kuzey Makedonya, Üsküp'te Kasper Schmeichel, Daniel Agger ve Christian Eriksen'in yer aldığı Danimarka takımını 3-0 mağlup etti.