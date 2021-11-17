Danimarka milli takımı oyuncuları, Katar’daki Dünya Kupası’nda üzerinde insan haklarıyla ilgili mesajlar yer alan antrenman formaları giyecek.

Turnuvada yer almayı geçen ay garantileyen Danimarka, kupa biletini aldıktan sonra Katar’daki endişe verici insan hakkı sorunlarını gündemine aldı.

Katar, turnuva hazırlıkları için ülkeye getirilen göçmen işçilerin insani olmayan koşullarda çalışmaya zorlandığı iddiaları üzerine tepki toplamıştı.

Sponsorların yerini alacak

Danimarka Futbol Federasyonu, antrenman formalarında mevcut iki sponsorun yerine, sosyal mesaj içeren çeşitli sloganların yer alacağını açıkladı.

Federasyon ayrıca, Katar’a gidecek kafiledeki insan sayısının olabildiğince düşük tutulacağını belirtti. Bu sayede Dünya Kupası’nı sadece sportif bir organizasyon olarak gördüklerini vurgulamak isteyen Danimarkalılar, ev sahibi ülkenin düzenleyeceği etkinliklere de katılmayacak.

Federasyon ne söyledi?

Danimarka Futbol Federasyonu adına konuşan yönetici Jacob Jensen, “Federasyon, Katar’ın Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmasına hep karşıydı. Şimdi ise, ülkede bazı değişimler sağlayabilmek adına eleştirel dilimizi daha da arttırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Federasyon, Danimarka’nın Katar’da konaklayacağı otellerin işçi haklarına uyulup uyulmadığı konusunda sürekli olarak denetleneceğini belirtti.

Danimarka bunlara ek olarak, ilerleyen aylarda Katar’daki koşulları iyileştirmek adına başlatılacak girişimlere de destek vermeyi planlıyor.

Katar’ın ev sahipliğini kazandığı 2010 yılındaki adaylık oylamasının ardından yolsuzluk şüphesiyle soruşturma başlatılmış, ancak FIFA, Katar’ın ev sahipliğini düşürecek yeterli delile ulaşılamadığını açıklamıştı.