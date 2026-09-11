UEFA Uluslar Ligi’ndeki açılış maçında Norveç deplasmanına gidecek Danimarka, ligin lig aşamasının 2. maç gününde 27 Eylül Pazar günü Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda Galler’i ağırlayacak. Maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Danimarka’nın grubunda Norveç ve Galler’in yanı sıra son UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz de yer alıyor (A Ligi A4 Grubu).

Lig aşamasında bu üç takımla da iç saha ve deplasmanda karşılaşacaklar (toplam altı maç) ve ilk iki sıradaki ekip mart ayında çeyrek finallere yükselecek.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Danimarka-Galler UEFA Uluslar Ligi biletlerini şu anda nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeye sahip.

Danimarka-Galler UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Danimarka-Galler maçı, 27 Eylül Pazar günü Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda oynanacak ve planlanan başlama saati CET ile 18.00 olacak.

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 12:00 Parken

Danimarka-Galler UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Ev sahibi takım taraftarları için resmi biletler doğrudan Danimarka Futbol Federasyonu’nun (DBU) portalı üzerinden satıldı; deplasman tribününden bilet almak isteyen Galler taraftarlarının ise bunları FAW biletleme platformu üzerinden satın alması gerekiyordu.

Kopenhag’daki karşılaşma için resmi ev sahibi takım biletleri, 2026 Ağustos ayı sonunda Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) üzerinden satışa çıktı.

Ulusal futbol federasyonları genellikle resmi bilet satışlarını maç gününden 4-6 hafta önce başlatır.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: Her StubHub satın alımı, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç günü için zamanında ulaşacağı konusunda güven verir.

Danimarka-Galler UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Kopenhag’daki karşılaşma için resmi yetişkin biletlerinin nominal fiyatları €50-€150+ (£47-£85+) arasında değişiyor

Fiyat kategorileri

Kategori 3 (Kale arkası / üst katlar): €56-€80

Kategori 2 (Uzun taraf üst / köşeler): €80-€110

Kategori 1 (Uzun taraf alt kat): €110-€150+

Oturma bölümleri

A & C Tribünleri (uzun taraf) : Sahanın yan çizgileri boyunca uzanır. C Tribünü ana tribündür, alt katlar ise sizi aksiyonun hemen yanına taşır.

B Tribünü (kale arkası) : Danimarka milli takımı taraftarlarının ateşli ev sahibi takım bölümü.

D Tribünü (kale arkası / deplasman taraftarı) : Çoğu zaman aile bölümleri için ya da seyahat eden deplasman taraftarlarına ayrılır (Galler’in Red Wall taraftarları gibi).

Ek bilgi için maç tarihi yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini ve güncel bulunabilirlik için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Parken Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Parken Stadyumu, Danimarka sporunun ve eğlence dünyasının atan kalbidir. Kopenhag’ın canlı Østerbro semtinde bulunan stadyum, Danimarka Süperliga ekibi F.C. Copenhagen ile Danimarka milli futbol takımının gururla kullandığı iç saha statüsündedir. 1992’de açılan tesisin resmi kapasitesi 38.065’tir ve bu da onu Danimarka’daki en büyük futbol stadyumu yapar.

Parken Stadyumu’ndaki unutulmaz anlar:

Euro 2020 : Stadyum, Danimarka’nın üç grup maçının tamamına ve Çek Cum ile İspanya arasındaki dramatik son 16 turu karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. İspanyollar uzatmaların ardından 5-3 kazandı.

Avrupa finalleri : 1994 Kupa Galipleri Kupası Finali (Arsenal-Parma) ve 2000 UEFA Kupası Finali (Galatasaray-Arsenal) burada oynandı. Arsenal, Parma’yı 1-0 yendi ancak Galatasaray’a penaltı atışlarında kaybetti. Bu, bir Türk takımının UEFA kulüp organizasyonu kazandığı ilk ve tek olaydı.

Rekor konserler : Buradaki tüm zamanların seyirci rekoru Michael Jackson’a ait. 1997’deki HIStory turnesinde 60.000 taraftar çekti. Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay ve U2 gibi diğer mega yıldızlar da stadyumu salladı.

Benzersiz özellik: Geranium adlı üç Michelin yıldızlı bir restoran, stadyumun sekizinci katında yer alır.

Nasıl gidilir?

Arena, Kopenhag şehir merkezine yalnızca 4 km uzaklıktadır ve toplu taşıma ile ulaşımı son derece kolaydır.

Metro ile : M3 Cityringen hattını kullanarak doğrudan Trianglen, Poul Henningsens Plads veya Vibenshus Runddel istasyonlarına gidin.

Tren ile : S-treniyle Østerport İstasyonu’na gidin. Buradan kapılara yürümek keyifli bir 15 dakika sürer.

Bisiklet ile : Kopenhag, bisiklet dostu bir şehirdir. Ana şehir meydanından (Rådhuspladsen) Parken’e yalnızca 12 dakikada pedal çevirebilir, ayrıca bol miktarda bisiklet park alanı bulabilirsiniz.

Araba ile : Araçla gelinmesi tavsiye edilmez. Østerbro çevresinde sokak park alanı son derece sınırlıdır ve etkinlik günlerinde yoğun trafik oluşur.

Danimarka-Galler UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Danimarka-Galler: Son form durumu

Her iki takım da son milli maçlarında istikrar yakalamakta zorlandı.

Danimarka, Kuzey Makedonya’ya karşı aldığı 4-0’lık galibiyette etkileyici görünse de (FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalleri), Çek Cum karşısında penaltı atışlarında yıkıcı bir hayal kırıklığı yaşayarak 2026 Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaçırdı. UEFA Uluslar Ligi öncesindeki son hazırlık maçlarında ise DR Kongo ile haziran ayında 0-0 berabere kaldı.

Galler zorlu bir galibiyet hasreti yaşıyor. Danimarka gibi onların da Dünya Kupası hayalleri play-off aşamasında sona erdi (Bosna-Hersek’e karşı penaltılarla elendiler). Sonrasındaki hazırlık maçlarında Kuzey İrlanda ve Gana ile 1-1 berabere kaldılar, Romanya’ya ise 2-1 kaybettiler.

Danimarka-Galler: Son karşılaşmalar

Danimarka ile Galler arasındaki tüm zamanlardaki rekabette tablo, Danimarka’nın 7, Galler’in ise 4 galibiyeti şeklindedir (iki takım arasında hiç beraberlik olmadı).

Danimarka bu maçlarda 16 gol atarken, Galler 9 gol kaydetti.

Son karşılaşma: Takımlar en son Euro 2020’de (Haziran 2021) karşı karşıya geldi. Danimarka, Amsterdam’da Kasper Dolberg’in iki golünün yanı sıra Joakim Mæhle ve Martin Braithwaite’in golleriyle Galler’i 4-0 yenerek çeyrek final aşamasına yükseldi.



