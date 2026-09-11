UEFA Uluslar Ligi’ndeki açılış maçında Norveç deplasmanına gidecek Danimarka, turnuvanın lig aşamasının 2. maç gününde 27 Eylül Pazar günü Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda Galler’i ağırlayacak. Maç biletlerinizi bugün satın alabilirsiniz.

Norveç ve Galler’in yanı sıra Danimarka’nın grubunda son UEFA Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz de yer alıyor (A Ligi A4 Grubu).

Danimarka, lig aşamasında bu üç rakibin tamamıyla iç sahada ve deplasmanda karşılaşacak (toplam altı maç) ve ilk iki sırayı alan takımlar mart ayında çeyrek finale yükselecek.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Danimarka - Galler UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

Danimarka - Galler UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Danimarka - Galler maçı, 27 Eylül Pazar günü Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati CET ile 18.00 olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 12:00 Parken

Danimarka - Galler UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

Ev sahibi takım taraftarları için resmi biletler doğrudan Danimarka Futbol Federasyonu’nun (DBU) portalı üzerinden satışa sunulurken, deplasman tribününden bilet almak isteyen Galler taraftarlarının bunları FAW bilet platformu üzerinden satın alması gerekiyordu.

Kopenhag’daki karşılaşma için resmi ev sahibi takım biletleri, 2026 Ağustos ayının sonlarında Danimarka Futbol Federasyonu (DBU) üzerinden erişime açıldı.

Ulusal futbol federasyonları genellikle resmi bilet satışlarını maç gününden 4-6 hafta önce başlatır.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili devir: Yapılan her StubHub alışverişi, platformun FanProtect programı tarafından desteklenir. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven verir.

Danimarka - Galler UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Kopenhag’daki maç için resmi yetişkin biletlerinin gişe fiyatı €50-€150+ (£47-£85+) arasında değişiyor

Fiyat kategorileri

Kategori 3 (Kale arkası / üst katlar): €56-€80

Kategori 2 (Yan tribün üst / köşeler): €80-€110

Kategori 1 (Yan tribün alt kat): €110-€150+

Oturma bölümleri

A & C tribünleri (yan tribün) : Sahanın kenarları boyunca uzanır. C Tribünü ana tribündür, alt katlar ise sizi aksiyonun hemen yanına getirir.

B Tribünü (kale arkası) : Danimarka milli takım taraftarlarının tutkulu ev sahibi tribünü.

D Tribünü (kale arkası / deplasman taraftarı) : Sıklıkla aile bölümleri için ya da deplasmana gelen taraftarlara ayrılan alan olarak kullanılır (Galler’in Red Wall taraftarları gibi).

Ek bilgi için tarihe yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Parken Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Parken Stadyumu, Danimarka sporunun ve eğlence dünyasının kalbi konumunda. Kopenhag’ın canlı Østerbro bölgesinde yer alan stat, hem Danimarka Süperliga ekibi F.C. Copenhagen’ın hem de Danimarka milli futbol takımının gurur duyduğu iç saha adresi olarak hizmet veriyor. 1992’de açılan stat, 38.065 resmi kapasitesiyle Danimarka’nın en büyük futbol stadyumu olma özelliğini taşıyor.

Parken Stadyumu’nda unutulmaz anlar:

Euro 2020 : Stat, Danimarka’nın gruptaki üç maçının tamamına ve Czech Rep ile İspanya arasında oynanan dramatik son 16 turu maçına ev sahipliği yaptı. İspanya bu maçı uzatmaların ardından 5-3 kazandı.

Avrupa finalleri : 1994 Avrupa Kupa Galipleri Kupası Finali (Arsenal - Parma) ile 2000 UEFA Kupası Finali (Galatasaray - Arsenal) burada oynandı. Arsenal, Parma’yı 1-0 yendi ancak Galatasaray’a penaltı atışlarında kaybetti. Bu, bir Türk takımının UEFA kulüp organizasyonu kazandığı ilk ve tek occasion oldu.

Rekor konserler : Michael Jackson, 1997’deki HIStory turnesinde 60.000 taraftar çekerek burada tüm zamanların seyirci rekorunu elinde tutuyor. Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay ve U2 gibi diğer mega yıldızlar da bu statta sahne aldı.

Öne çıkan özellik: Geranium adlı üç Michelin yıldızlı restoran, statın tam sekizinci katında yer alıyor.

Nasıl gidilir?

Arena, Kopenhag şehir merkezine yalnızca 4 km uzaklıkta bulunuyor ve toplu taşıma ile ulaşım son derece kolay.

Metro ile : M3 Cityringen hattını kullanarak doğrudan Trianglen, Poul Henningsens Plads veya Vibenshus Runddel istasyonlarına gidin.

Tren ile : S-treni ile Østerport İstasyonu’na gidin. Buradan kapılara yürüyüş yaklaşık 15 dakika sürer.

Bisiklet ile : Kopenhag bisiklet dostu bir şehir. Ana şehir meydanından (Rådhuspladsen) Parken’e yalnızca 12 dakikada pedal çevirebilir, ayrıca çok sayıda bisiklet park alanı bulabilirsiniz.

Arabayla : Araba kullanmanız tavsiye edilmez. Østerbro çevresinde sokak park yeri son derece sınırlıdır ve etkinlik günlerinde bölge ciddi şekilde yoğunlaşır.

Danimarka - Galler UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Danimarka - Galler: Son form durumu

Her iki takım da son milli maçlarında istikrar yakalamakta zorlandı.

Danimarka, Kuzey Makedonya karşısında alınan 4-0’lık galibiyette etkileyici bir performans sergilese de (FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalleri), Czech Rep karşısında penaltı atışlarında yaşadığı büyük hayal kırıklığıyla 2026 Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaçırdı. UEFA Uluslar Ligi öncesindeki en son hazırlık maçında ise DR Congo ile haziran ayında 0-0 berabere kaldı.

Galler ise galibiyet hasretinin sürdüğü zorlu bir dönemden geçiyor. Danimarka gibi onların da Dünya Kupası hayalleri play-off aşamasında sona erdi (Bosnia and Herzegovina karşısında penaltılarla elendiler). Sonraki hazırlık maçlarında Kuzey İrlanda ve Gana ile 1-1 berabere kaldılar, Romanya’ya ise 2-1 kaybettiler.

Danimarka - Galler: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Danimarka ile Galler arasındaki tüm zamanlardaki rekabette Danimarka’nın 7, Galler’in ise 4 galibiyeti bulunuyor (iki takım arasında hiç beraberlik yaşanmadı).

Bu maçlarda Danimarka 16 gol atarken, Galler 9 gol kaydetti.

En son karşılaşma: Takımlar son olarak Euro 2020’de (Haziran 2021) karşı karşıya geldi. Danimarka, Amsterdam’da oynanan maçta Kasper Dolberg’in iki golünün yanı sıra Joakim Mæhle ve Martin Braithwaite’in golleriyle Galler’i 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



