Mısır 18 Yaş Altı Kadın Hentbol Milli Takımı, dünya şampiyonasındaki olağanüstü tarihi yürüyüşünü sürdürdü. Turnuvanın en güçlü takımlarından biri olan Danimarka'yı, şampiyonanın ana tur müsabakaları kapsamında oynanan heyecanlı bir maçta tek gol farkla 23-22 mağlup etti.

Mısırlı oyuncular, maç boyunca güçlü ve tutarlı bir performans sergiledi. İlk yarı 11-11 beraberlikle sona ererken, Mısır Milli Takımı ikinci yarıda tek gol farkla maçı lehine çevirmeyi başardı ve şampiyonadaki başarılar dizisine yeni bir tarihi galibiyet daha ekledi.

"Ölüm grubu"nda tam not

Mısır Genç Kadın Milli Takımı, katılan takımların gücü nedeniyle "ölüm grubu" olarak nitelendirilen grup aşaması müsabakalarında tam not aldı. Mısır, yolculuğuna Avrupa şampiyonasının ikincisi Hırvatistan'ı 27-24 mağlup ederek heyecanlı bir galibiyetle başladı.

Mısır Milli Takımı etkileyici sonuçlarını sürdürerek dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Fransa'yı 29-24 yendi. Ardından ilk tur müsabakalarını Fiji karşısında 83-17'lik ezici ve tarihi bir galibiyetle tamamladı; bu, Mısır Milli Takımı'nın şampiyonaya katılım tarihinde elde ettiği en büyük gol farkı oldu.

Güney Kore karşısında heyecanlı bir geri dönüş

Ana turdaki ilk maçında Mısır Genç Kadın Milli Takımı, Güney Kore karşısında olağanüstü ve kahramanca bir performans ortaya koydu. 27-23 geriye düştüğü maçta heyecanlı bir geri dönüş gerçekleştirerek, maçın son anlarında skoru 28-27'ye çevirdi ve dramatik bir galibiyet elde etti; bu tablo, milli takım oyuncularının yüksek mücadele ruhunu yansıttı.

Bu olağanüstü performans, Mısır Genç Kadın Milli Takımı'nın şampiyonada elde ettiği tarihi başarıyı gözler önüne seriyor. Takım, şampiyonaya katılım tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmeyi başararak Mısır kadın hentbolu adına eşi görülmemiş bir başarıya imza attı.

Alev alev bir mücadele

Mısır Genç Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonasının çeyrek finalinde belirleyici bir mücadeleye hazırlanıyor. Mısır'ın, ana turdaki üçüncü grubun ikincisi olan takımla karşılaşması planlanıyor.

Mısır'ın çeyrek finaldeki rakibi, bugün salı günü oynanması planlanan Çin ile Macaristan arasındaki güçlü mücadelenin ardından belli olacak. Bu maçın sonucu, üçüncü grubun birinci ve ikincisini belirleyecek.

Üst üste beş galibiyetle olağanüstü bir yürüyüş

Mısır Milli Takımı, dünya şampiyonasının grup aşaması ve ana turunda şu ana kadar 5 maç oynadı ve hiç mağlubiyet almadan tümünü kazandı. Sonuçlar şöyle oldu:

Grup aşaması:

• Mısır (27) – (24) Hırvatistan

• Mısır (29) – (24) Fransa

• Mısır (83) – (17) Fiji

Ana tur:

• Mısır (28) – (27) Güney Kore

• Mısır (23) – (22) Danimarka