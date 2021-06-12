Danimarka-Finlandiya maçı ertelendi

UEFA, Christian Eriksen'in yaşadığı rahatsızlığın ardından maçın ertelendiğini açıkladı.

Euro 2020'de B Grubu'nun ilk maçı çok üzücü bir olay nedeniyle yarıda kaldı.

İlk yarının son dakikalarında bir anda yerde kalan ve bilincini kaybeden Christian Eriksen'e, sağlık ekipleri hızla müdahale etti.

Eriksen Danimarka-Finlandiya maçında fenalaştı

Kalp masajı yapılan Eriksen'in tedavisi uzun süre saha içinde devam etti. Bu esnada Finlandiyalı oyuncular soyunma odasına giderken, takım arkadaşları Eriksen'in etrafında bir çember oluşturdu. Tecrübeli oyuncu daha sonra sedyeyle içeri götürüldü.

Maçın ertelendiğini duyuran UEFA'nın ikinci açıklamasında Eriksen'in durumunun iyi olduğu bilgisi yer aldı.

"Danimarkalı Christian Eriksen'in yaşadığı sağlık sorununun ardından iki takımın yetkilileri ve maçın hakemleriyle bir kriz toplantısı gerçekleştirildi."

"Maçın akıbetiyle ilgili karar, 20.45'te duyurulacak."

"Eriksen hastaneye aktarıldı ve durumu stabil."

Danimarka Futbol Federasyonu, Twitter'dan Eriksen'in bilincinin açık olduğunu duyurdu.

Christian Eriksen er vågen og er til yderligere undersøgelser på Rigshospitalet.



Kampen er midlertidigt udsat. Ny melding kommer kl. 19.45. — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 12, 2021

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