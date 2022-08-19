Danimarka'dan Barcelona'ya uyarı: "Braithwaite'e zorbalık etmeyi bırakın"

Barcelona iki yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli forveti göndermenin yollarını arıyor.

Danimarka Oyuncular Birliği şefi Michael Sahl Hansen, Barcelona'yı Martin Braithwaite'e 'zorbalık' etmekle suçladı ve bu davranışa son verilmesi çağrısında bulundu.

Şubat 2020'de Leganes'ten transfer edilen Braithwaite'in sözleşmesi 2024'te sona erecek. Ancak maaş bütçesini düşürmeye çalışan Barcelona yönetimi, Xavi'nin planlarında yer almayan Danimarkalı oyuncuyla yolları ayırmak istiyor.

Danimarka cephesinden Braithwaite hakkında açıklama geldi

Basında yer alan haberlere göre; Barcelona, Braithwaite'in kontratını feshetmeye çalışıyor. Danimarka Oyuncular Birliği'nin bir numaralı ismi Hansen bu duruma tepki gösterdi.

"Martin'in karşı karşıya kaldığı davranış tamamen mantık dışı. Bu zorbalık ile taciz arasında bir hareket. Barcelona'nın onu sözleşmesinden, işinden etmeye çalışması utanç verici."

"Zor durumda kaldıklarında yardıma koşan bir oyuncuya böyle davranmaları ahlaka uygun değil."

"Sözleşme sözleşmedir. Barcelona ve Martin arasında iki yıllık kontrat var. Hem Martin, hem de Barcelona üzerlerine düşeni yerine getirmeli."

"Ayrıca, dünyanın en büyük kulüplerinden birinin oyuncularına daha saygılı davranması gerekiyor."

Braithwaite, Barcelona'dan ayrılacak mı?

Sözleşmesinin feshedilmesine karşı çıkan Braithwaite, geçen sezon La Liga'da sadece dört maça çıkmasına rağmen Camp Nou'da kalmak istiyor.

Barcelona formasıyla 57 maçta sadece 10 gol atan 31 yaşındaki oyuncuyla MLS'ten ve Suudi Arabistan'dan çok sayıda kulüp ilgileniyor.

Geçmişte Southampton'da oynayan Danimarkalı oyuncunun İngiltere'ye dönmesi de ihtimaller arasında. Braithwaite'in Riqui Puig, Philippe Coutinho, Oscar Minguez ve Neto'nun ardından kulüpten ayrılan beşinci isim olması bekleniyor.

Bu yaz transfer ettiği isimlerden Jules Kounde'e lisans çıkaramayan Barcelona, Fransız savunmacıyı Rayo Vallecano karşısında oynatamamıştı. Kounde, Real Sociedad maçının kadrosunda da yer alamayacak.