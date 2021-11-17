Danilo, Neymar’ın gündem olan Brezilya Millî Takımı’ndaki geleceğine dair yorumlarını “karmaşık bir durum” olarak nitelendirdi.

29 yaşındaki Neymar, ekim ayında DAZN’a verdiği röportajda : Sanırım bu benim son Dünya Kupa’m olacak. Çünkü artık futbolla uğraşabilecek mental güce sahip olabileceğimden emin değilim.” demişti.

Danilo, birçok ismin karşılaşabileceği bu durumlun gereğinden fazla çıkarımlara sahne olduğunu belirtti ve Neymar’ın geleceğine dair umudunu yitirmedi.

Neler söylendi?

Juventuslu savunmacı Danilo, GOAL’e konuştu ve millî takımda şu ana dek 115 maçı bulunan Neymar’ın geleceğine dair konuşulanları değerlendirdi:

“Diğer takımdan oyuncular bu konu hakkında konuşuyor. Yakın dönemde Toni Kroos Almanya Millî Takımı’nı bıraktığını açıkladı. Neymar’ın sözleri kadar etki yaratmadı.”

“Neymar dikkatli olmalı, ama eğer bunu dediyse kendi nedenleri vardır. Onunla çalışan insanlar bu sözleri düşünüyor ve durumu analiz ediyor.”

“Bu, fikir belirtmenin zor olduğu çok kişisel bir mesele. Çünkü ben onunla aynı duygulara sahip değilim. Umarım uzun süre bizimle birlikte oynamaya devam eder çünkü onunla takım arkadaşı olmak gerçekten çok güzel.”

Neymar hâlâ Brezilya’nın bir numaralı yıldızı mı?

Brezilya ile 70 gol atan Neymar, tüm zamanların rekorunu elinde bulunduran Pele’nin yalnızca yedi gol gerisinde yer alıyor.

İki Dünya Kupası’nda boy gösteren Neymar, Rio’daki 2016 Olimpiyat Oyunları’nda da ülkesinin altın madalya kazanmasında da başrol oynamıştı.

Danilo’ya göre Neymar, Brezilya’nın yıldızı olmaya devam ediyor: “Şüphesiz öyle, bunu konuşmaya gerek bile yok.”

“Birçok kişi onu tanımıyor. ben onu Santos günlerinden beri biliyorum ve onun kadar büyük bir futbol oynama tutkusuna sahip olan çok az oyuncu olduğunu söyleyebilirim.”

Brezilya, geçtiğimiz günlerde Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılmaya da hak kazanmıştı.