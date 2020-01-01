Daniele De Rossi'den veda kararı

Haziran ayına kadar Boca Juniors ile sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncu, futbolu bırakma kararı aldı.

İtalya ekiplerinden 'nın simge oyuncularından biri haline geldikten sonra 2019 yılının Temmuz ayında Boca Juniors'a transfer olan Danieie De Rossi sürpriz bir karar verdi.

TyC Sports'un haberine göre kişisel sebepler nedeniyle futbolu bırakma kararı alan De Rossi, Boca Juniors'ın antrenman tesislerinden de ayrıldı.

Haberin devamı aşağıda

36 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki saatlerde düzenleyeceği basın toplantısında resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Kaptanlığa kadar yükseldiği Roma formasını 523 kez giyen De Rossi, 53 gol ve 32 asistlik performans sergiledi.

118 kez de milli olan İtalyan oyuncu, Gök Mavi formayla 21 kere gol sevinci yaşarken, 2 de asist yaptı.