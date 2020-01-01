Daniele De Rossi futbolu bıraktığını açıkladı

Haziran ayına kadar Boca Juniors ile sözleşmesi bulunan İtalyan oyuncu, futbolu bırakma kararı aldı.

Futbolu bırakma kararı ile ilgili basın toplantısı düzenleyen De Rossi'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

"Bazı şeylere açıklık getirmeliyim. Kimseyle bir sorun yaşamadım. Ailemden kimsenin sağlık sorunu da yok. Sadece önceliği kızıma ve aileme vermek istiyorum. Kızım beni özledi, ben de onu özlüyorum.

Yeni yönetimle tartışmadım. Onlarla çalışmak benim için büyük bir zevkti. Beni oynamaya devam etmem için ikna etmeye çalıştılar. Bu kararı aldığım ilk gün onlara da ilettim. Sadece belki fikrim değişir diye bana birkaç gün tanıdılar.

Çok fazla detaya girmek istemiyorum. En büyük kızım İtalya'da yaşıyor. Sadece babasına ihtiyacı var. 'de, ondan çok uzaktayız. Avrupa'da başka bir yerde olsam sadece 1 saat uzaklıkta olurdum.

Bu kulüp her zaman kalbimde olacak. Emekliye ayrılıyorum. En sevdiğim sporu, tutkumu, işimi bırakıyorum. Bugün olmasa bile ya haziran ya da aralık ayında olacaktı. Futbolun içinde kalmaya devam edeceğim. Belki kader yeniden bizi (Boca Juniors ile) bir araya getirir. Onları izlemeye devam edeceğim.

Boca Junors, kariyerimde çok farklı bir macera oldu. 'dan başka hiçbir kulübü bu kadar sevemem diye düşünmüştüm. Boca, La Bombonera ve bu taraftar... Kalbimin bir parçası hep burada olacak."

De Rossi'nin kariyeri

Arjantin'e gitmeden önce kariyerinin tamamını Roma'da geçiren De Rossi, bu formayla 18 yılda 616 maça çıktı.

2007 ve 2008 yıllarında İtalya Kupası zaferleri yaşayan De Rossi, 2009 yılında ise ' 'da Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görüldü.

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İtalya Milli Takımı formasını da 117 kez terleten Roma efsanesi, 2006 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Gök Mavililer'in en genç ismi olmuştu.