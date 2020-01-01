Daniele De Rossi: Bir gün Roma'nın başına geçmek istiyorum

Yirmi yıl boyunca formasını giydiği Roma'da efsane olan De Rossi, sarı-kırmızılıların antrenörlüğünü yapmak istediğini söyledi.

'nın eski kaptanı Daniele De Rossi, gelecekte Roma'nın başına geçmek istediğini açıkladı.

Kariyerinin sonundaki kısa bir Boca Juniors deneyiminden önce tam 616 kez Roma forması giyen De Rossi, yıllarca sahada gösterdiği liderlik özelliklerini antrenörlüğe taşımayı planlıyor.

Haberin devamı aşağıda

Buna karşın De Rossi, en üst düzeyde bir meydan okumaya kalkışmadan önce bu niteliklere sahip olduğunu kanıtlaması gerektiğini söyledi.

Daha fazla takım

Sky Sport Italia' ya konuşan De Rossi, "Benzersiz olmayan ancak nadir bir yol izledim. Bir takım için 20 yıl oynamak çok sık görülen bir şey değil. Bir gün antrenör olursam, özellikle Roma'da bunun gerçekleşmesi imkansız" dedi.

"Bir gün Roma'nın başına geçmek istiyorum, ama önce antrenör olmak zorundayım," diyen De Rossi, "Bunun hemen gerçekleşmesi için acele etmiyorum. 5, 10 ya da 20 yıl içinde olabilir" şeklinde konuştu.