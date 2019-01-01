Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzonspor'un maçını izledi
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Sparta Prag ile karşılaştı.
Bordo mavili ekip, geçtiğimiz sezon Liverpool'da forma giyen Daniel Sturridge'i kadrosuna katmak istiyor.
Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü 29 yaşındaki İngiliz forvetin annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge, Medical Park Stadı'na geldi.
Karadeniz temsilcisinin başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a gelerek şehri gezen ve ev bakan Sturridge'in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı'nda karşılaşmayı izledi.
2018-19 sezonunda Liverpool ile 27 maça çıkan Sturridge, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.