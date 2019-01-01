Daniel Sturridge'den Ünal Karaman'a mesaj! "Hazırım"

Trabzonspor'un son antrenmanlarında takımla birlikte çalışan İngiliz golcü, teknik direktör Ünal Karaman'a formayı istediğini iletti.

’un ligde son oynadığı Rizespor maçında 1 asist yapan, 1 topu da direkten dönen Sturridge, milli arada açığını kapatmaya çalışan isimlerden biriydi.

Haftaya takımdan ayrı olarak çalışmaya başlayan yıldız futbolcu, sonraki periyotta arkadaşlarına katıldı ve taktik antrenmanlarda yer aldı.

Fanatik 'te yer alan habere göre Sturridge, hem sergilediği performans hem de yaptığı görüşmelerde hocasına, “Hazırım ve oynamak istiyorum” mesajını iletti. Oyuncusunun bu istekli tavrından ötürü çok memnun olan Ünal Karaman’ın Gaziantep maçında Sturridge’e en az 45 dakika şans vermesi bekleniyor.