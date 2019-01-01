Daniel Sturridge Trabzonspor'da! Sturridge'in maliyeti ne kadar? Sturridge yılda kaç milyon euro maaş alacak? Sturridge'in sözleşmesi kaç yıllık?

Bordo mavililer, bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki İngiliz golcüyü kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Alexander Sörloth ile hücum hattını kuvvetlendiren , uzun süredir gündeminde yer alan yıldız golcü Daniel Sturridge'i renklerine bağladı.

Adı ve ile de anılan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz, Serbest statüde bulunan profesyonel futbolcu Daniel Sturridge ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşma sağlamıştır.



Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

- 2019-2020 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- 2020-2021 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret,

- Opsiyon dönemi olan 2021-2022 sezonu için 1.500.000.-euro garanti ücret ödenecektir.



Şirketimiz ayrıca, Serbest statü hakkını elinde bulunduran ve dolayısıyla herhangi bir bonservis ödemesi yapılmayacak olan oyuncuya, 2019-2020 sezonu için 2 milyon euro imza ücreti ödeyecektir. Devam eden sezonlar için ise oyuncunun kulübümüzde devam etme şartına bağlı olarak imza ücreti ödenecektir. Oyuncunun kulübümüzle ilişiğinin kesilmesi durumunda herhangi bir imza ücreti ödemesi yapılmayacaktır.

Ayrıca, yapılan transfer kapsamında, futbolcuya yapılacak ödemelerin yüzde sekizi oranında bir menajerlik hizmet bedeli ödenecektir.



Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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Ocak 2013'te 15 milyon euro karşılığında 'den 'a transfer olan Sturridge, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını West Bromwich Albion'da geçirmişti. Liverpool'da 162 karşılaşmada görev alan deneyimli isim, 67 kez ağları havalandırmayı başardı ve 2018-19 sezonunda Kırmızılar ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İkinci başkan duyurmuştu

Trabzonspor İkinci Başkanı Önder Bülbüloğlu, önceki günlerde Radyospor'a konuk olmuş ve "Sturridge ile görüştük ve prensipte anlaşmaya vardık. Sözleşme 3 yıllık olacak" ifadelerini kullanarak transferin müjdesini önceden vermişti.

Liverpool ile sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan İngiliz futbolcu, geçtiğimiz günlerde transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a gelmişti. Oyuncunun annesi Grace Sturridge ile menajerlik haklarını elinde bulunduran amcası Dean Sturridge de geçtiğimiz günlerde Trabzon'a gelmişti. Bordo mavili kulübün başkan yardımcısı Sertaç Güven'le birlikte Trabzon'a gelerek şehri gezen ve ev bakan Sturridge'in anne ve amcası, daha sonra da Medical Park Stadı'nda Trabzonspor - Sparta Prag karşılaşmasını izlemişlerdi.