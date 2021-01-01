Daniel Sturridge, Newcastle United ile Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor

Trabzonspor'un eski oyuncusu Daniel Sturridge, Premier Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Trabzonspor ile olan sözleşmesi sadece 6 ay sonra feshedilen ve Mart 2020'den beri kulüpsüz olan Daniel Sturridge, Premier Lig'e dönebilir.

90min'de yer alan habere göre; Yeniden futbola dönme umutlarıyla formunu koruyan Sturridge, Premier Lig'de oynamaya hazır.

Newcastle United, 31 yaşındaki oyuncu için düşünme aşamasında.

Ada'daki diğer ekipler West Bromwich Albion ve Sheffield United, Daniel Sturridge ile temas halindeydi ancak Sturridge, forvetleri Callum Wilson'ın sakatlık yaşadığı Newcastle United'a ulaştı.

Bu yıl 10 gol ile Newcastle United'ın en çok gol atan oyuncusu Wilson'ın 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor ve Steve Bruce'un elinde Joelinton, Andy Carroll ve Dwight Gayle seçenekleri kaldı.

3 oyuncu da Newcastle için yalnızca 1 gol kaydederken menajerler Newcastle'a sezon sonuna kadar Sturridge ile anlaşmayı teklif etti.

Sturridge ise hem formunu korumaya hem de seviyesini kanıtlamaya istekli. Newcaste ise tüm seçenekleri değerlendirirken Sturridge hakkında henüz bir karar vermedi.

Daniel Sturridge Trabzonspor'dan neden ayrılmıştı?

2019/20 sezonuna Trabzonspor formasıyla başlayan Daniel Sturridge'in sözleşmesi bordo mavili kulüp tarafından 6 ay sonra feshedilmişti.

2019 yılının Temmuz ayında Sturridge'e, 2018 yılının devre arası transfer döneminde Sevilla’ya gideceğine dair kardeşi Leon’a bahis oynattığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 75 bin pound ve 6 hafta futboldan men cezası verilmişti.

İngiliz oyuncunun aldığı ceza daha sonra 2 haftaya düşürülmüş ve Sturridge 31 Temmuz’da tekrar futbola dönmüştü.

Daniel Sturridge, hakkındaki 11 suçlamanın sadece 2’sinden suçlu bulunsa da, İngiltere Futbol Federasyonu, oyuncunun aldığı cezayı az bulduğu için karara itiraz etti.

Yapılan bu itiraz sonucunda kararı değiştiren Tahkim Kurulu, Daniel Sturridge'e 4 ay futboldan men cezası verdi ve Sturridge 17 Haziran 2020 tarihine kadar futbol müsabakalarında yer almadı.

Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen oyuncu hala kulüpsüz.

İngiliz oyuncu aynı zamanda 150.000 pound para cezası aldı.

FIFA da verilen bu cezanın sadece İngiltere'de değil bütün dünya genelinde geçerli olmasına karar vermişti.