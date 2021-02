Daniel Sikorski, Bayern Münih'in golcüsü Thomas Müller'in Hindistan'da başına gelenleri anlattı

Bir dönem Bayern Münih'in yedek takımında bulunan santrfor Daniel Sikorski, Thomas Müller'i antrenman yerine tuvalete götüren olayı açıkladı.

Bayern Münih'in Hindistan'da yaşadığı trajikomik anıyı biliyor musunuz? Cevabınız 'hayır' ise, bir dönem Alman ekibi ile kamp yapan santrfor Daniel Sikorski'ye kulak verelim.

SPOX and Goal'e konuşan Sikorski, Thomas Müller'in 2009 yılında Hindistan'da antrenmanı kaçırmasına sebep olan bir olayı anlattı.

Daniel Sikorski, Thomas Müller hakkında ne söyledi?

"Bir keresinde, Müller'in de yer aldığı Bayern Münih yedek oyuncuları 2009'da Hindistan'a gitti. Koşullar, normalde elit futbolculara sağlanan beş yıldızlı otellerden çok uzaktı.

“Himalayalar yakınlarında şiltesi olmayan bir otelde kaldık. Yatak yerine tahtalarda uyuduk. Duş, bir kova sudan oluşuyordu ve akşam yemeğinde 1953'ten yılından kalma gibi görünen cips ve kola vardı.

"Başka bir yerde gerçek bir yemek yediğimizde, Thomas neredeyse kendini zehirliyordu. Yemeklerimiz için 'baharatlı değil' dedi, ama oldukça baharatlıydı! Sonunda Thomas, ertesi gün antrenman yerine tuvalete gitti.

Daniel Sikorski'nin Van Gaal'e saygısı büyük

2005-2010 arasında Bayern Münih'te yer alan Daniel Sikorski, o dönemin teknik direktörü Van Gaal'e karşı olan hayranlığını gizleyemedi. Hollandalı hocanın bir karizmasının olduğunu söyleyen Sikorski, dönemin süperstar oyuncularının hizaya girdiğini görmenin ilginç olduğunu açıkladı ve ekledi:

"Van Gaal idaresi altında her antrenmandan sonra her zamankinden iki kat daha yorgun oluyordum. Her ne pahasına olursa olsun hatalardan kaçınmak istedim çünkü diğer oyunculara nasıl bağırdığını deneyimledim. Ona çok büyük bir saygım vardı. Önümde kocaman vücuduyla durduğunda, korkudan ter akıyordu. Sanırım A takımdaki oyuncular da aynı şeyleri hisseti."

33 yaşındaki Daniel Sikorski, şimdilerde Kıbrıs'ın Aris Limassol takımında forma giyiyor. Thoma Müller ise hâlâ aynı yerde.