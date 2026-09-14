Daniel Maldini’nin menajeri: “Bir düşüncesizlik yaptı ama saçmalığın da derecesi var. Onunla ilgili her zaman manşet aranıyor”

Cagliari Calcio yaptığı açıklamada, “Futbolcu Daniel Maldini, son saatlerde basında çıkan haberlerin ardından toksikolojik testlerden geçirildi. Yapılan tüm testler negatif sonuç verdi” ifadelerini kullandı. Kırmızı-lacivertli kulübün aktardığına göre futbolcu, takımın önündeki maçlar öncesinde bugün öğleden sonra antrenmanların yeniden başlamasıyla birlikte grupla birlikte normal şekilde yer alacak. Forvet oyuncusu pazar sabahı erken saatlerde Milano’da otomobiliyle seyir halindeyken bir trafik kazasına karışmıştı ve alkolmetre testinde pozitif çıkmıştı: Maldini’nin ehliyetine el konuldu. Hafif şekilde yaralanan oyuncu, Milano’daki Fatebenefratelli Hastanesi’nde muayene edildikten sonra evine dönmüştü.





Daniel Maldini’nin menajeri, Gianluca Di Marzio sitesine konuşarak oyuncusunu suçlamalara karşı savundu: "Kimse onun bir düşüncesizlik yaptığını inkâr etmiyor ama saçmalığın da derecesi var. Yazılanlara, atılan başlıklara dikkat etmek gerekiyor. Daha dikkatli ve saygılı olunmalı. Onu zor durumda bırakmak için her zaman medyada yankı uyandıracak haber peşine düşülüyor. Daniel, elimizdeki az sayıdaki gerçek yetenekten biri."