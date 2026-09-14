Daniel Maldini’nin menajeri: “Bir düşüncesizlik yaptı ama aptallığın da aptallığı var. Onunla ilgili her zaman manşet aranıyor”

Cagliari Calcio, yaptığı açıklamada “futbolcu Daniel Maldini’nin, son saatlerde basında çıkan haberlerin ardından toksikolojik kontrollerden geçirildiğini duyurdu. Yapılan tüm testler negatif sonuç verdi.” Kulübün verdiği bilgiye göre futbolcu, takımın önündeki maçlar öncesinde antrenmanların yeniden başlayacağı bugün öğleden sonra grupla birlikte normal şekilde yer alacak. Forvet oyuncusu pazar sabahı erken saatlerde Milano’da trafik kazasına karıştı; kendi aracını kullandığı sırada alkolmetre testinde pozitif çıktı: Maldini’nin ehliyetine el konuldu. Hafif şekilde yaralanmış, Milano’daki Fatebenefratelli Hastanesi’nde muayene edildikten sonra evine dönmüştü.





Daniel Maldini’nin menajeri, Gianluca Di Marzio sitesine konuşarak oyuncusunu suçlamalara karşı savundu: “Kimse onun bir dikkatsizlik yaptığını inkâr etmiyor ama saçmalığın da derecesi var. Yazılanlara, atılan başlıklara dikkat etmek gerekiyor. Daha dikkatli ve saygılı olmak lazım. Onu zor duruma düşürmek için her zaman medyada ses getirecek haber aranıyor. Daniel, elimizdeki az sayıdaki gerçek yetenekten biri.”