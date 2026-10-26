Daniel Farke, Leeds United karşısındaki etkileyici performansının ardından ‘en çok gelecek vadeden’ James Trafford'un İngiltere'nin bir numaralı kalecisi olacağını düşünüyor

Leeds United Teknik Direktörü Daniel Farke, James Trafford'ın Elland Road'daki etkileyici başlangıcının ardından uluslararası futbolda zirveye çıkacağına inanıyor. Genç kaleci, Leeds United'ın Sunderland deplasmanında büyük mücadeleyle elde ettiği golsüz beraberlikte maçın öne çıkan ismiydi.

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Farke, Trafford’un millî takım potansiyelini övdü

Farke, yaz transfer döneminde kadroya katılan Trafford’a övgüler yağdırarak onu şu anda Britanya futbolunda gelişimini sürdüren en heyecan verici genç kaleci olarak nitelendirdi. 24 yaşındaki kaleci, gergin geçen Premier League mücadelesi boyunca yaptığı bir dizi kritik kurtarışla Sunderland’ın gol bulmasını engelledi ve Leeds’in Stadium of Light’tan bir puanla ayrılmasında belirleyici rol oynadı.

Teknik direktör, kalecinin uzun vadeli gelişimine dikkat çekerek kulüp düzeyindeki ilerleyişini sürdürmesi hâlinde İngiltere millî takımında düzenli olarak yer alabileceğini söyledi. ESPN’in aktardığına göre Farke, “Bana göre Birleşik Krallık’taki en umut vadeden genç kaleci o ve bir gün İngiltere’nin bir numaralı kalecisi olmak için gereken potansiyelin de aşağı yukarı tamamına sahip. Bu becerisini bizim için her gün, her hafta gösteriyor ama devam etmeli ve bunu istikrarlı biçimde ortaya koymalı. Böyle bir performans bekliyorum çünkü bunu yapabilecek potansiyeli var. Onun aramızda olmasından hepimiz mutluyuz” dedi.

Stadium of Light’ta kritik kurtarışlar

Sunderland karşısındaki golsüz beraberlikte Trafford, Leeds’in kalesini gole kapatmak için tüm yeteneklerini sergilemek zorunda kaldı. İlk 45 dakikada Sunderland forveti Brian Brobbey’nin iki girişimini engelleyen kaleci, devre arasından sonra da dikkatini koruyarak rakibin baskıyı artırdığı bölümde Nilson Angulo’ya gol izni vermedi.

Manchester City altyapısından yetişen oyuncu, başlangıç bedeli 40 milyon sterlin olan bir anlaşmayla Leeds’e transfer oldu. Bu rakam bazı gözlemcileri şaşırttı. Ancak Farke, genç kalecinin hem teknik becerileri hem de önünde oynayan savunmacılar üzerindeki psikolojik etkisiyle takıma kattığı kalitenin, yapılan büyük harcamayı haklı çıkardığını savunuyor.

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Savunmada güven ve özgüven

Farke, Trafford’un varlığının, puan tablosunun son sırasından kurtulmak için mücadele eden Sunderland karşısında sık sık sınanan Leeds savunmasına güven verdiğini belirtti. Teknik direktör, cumartesi günü yaptığı kurtarışların onun seviyesindeki bir oyuncudan beklendiğini, ancak kaleciyi yaşıtlarından asıl ayıran özelliğin genel duruşu olduğunu anlattı.

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Farke sözlerini şöyle sürdürdü: “İnanılmaz, dünya çapında bir kurtarış yaptığını söylemem ama birkaç iyi kurtarış yaptı ve onu transfer etmek için neden bu kadar istekli olduğumuzu bugün de gösterdi. Evet, kendine duyduğu doğal inanç ve becerileri, duruşu ve özgüveni önünde oynayan futbolculara da güven veriyor. Ancak açıkçası ondan böyle bir performans bekliyordum. Ona para harcamamızın nedeni de bu.”

Elland Road’un yıldızından beklentiler

Övgülerine rağmen Farke, kalecisinin ayaklarının yere basmasını istiyor ve Sunderland karşısında ortaya koyduğu seviyenin istisna değil, standart hâline gelmesi gerektiğini vurguluyor. Leeds, sekiz maçın ardından Premier League puan tablosunun üst yarısında yer alıyor. Savunmadaki sağlamlığını koruması, 2026-27 sezonunun geri kalanındaki hedefleri açısından büyük önem taşıyacak.

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Alman teknik direktör sözlerini, “Bu seviyedeki bir Leeds kalecisinin zorlu bir deplasman maçında gerektiğinde devreye girmesini de beklerim. Bugün gösterdiği performanstan daha azını beklemiyorum” diyerek tamamladı.