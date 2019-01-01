Daniel Carvajal: Neymar'ın Real Madrid transferinden şüpheliydim
Transfer döneminde gündemi uzun süre meşgul eden ve isimleri Real Madrid'le anılan Neymar ile Paul Pogba takımlarında kaldı.
Paris Saint-Germain'den ayrılmak isteyen Neymar, transfer döneminde Barcelona'nın ilgisine rağmen Real Madrid'le sık sık görüştü.
Real Madrid'de forma giyen defans oyuncusu Dani Carvajal yaptığı açıklamada, Neymar'ın takıma yararı konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. El Partidazo de COPE 'a konuşan İspanyol futbolcu, ''Bir gün Barcelona'ya gidiyor, ertesi gün bize geliyor, şimdi de kalacağını söylüyor. Takımdaki Brezilyalılara sorduğumuzda Neymar'ın geleceği hakkında hiçbir şey bilmediğini söylediler. Açıkçası Neymar'ın takıma katılmasından şüpheliydim. Ama Pogba konusunda heyecanlıydım. O çok iyi bir oyuncu ancak transfer dönemi her ülkede farklı zamanlara denk gelebiliyor, onun için üzgünüm'' dedi.
Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosunu Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo Goes ile güçlendirdi.
Zinedine Zidane'ın takımı ligde 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Madrid ekibi 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Levante'yi konuk edecek.