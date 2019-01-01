Daniel Carvajal: Neymar'ın Real Madrid transferinden şüpheliydim

Transfer dönemi boyunca Neymar'ı ve Paul Pogba'yı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, bu hedefini gerçekleştiremedi.

Transfer döneminde gündemi uzun süre meşgul eden ve isimleri 'le anılan Neymar ile Paul Pogba takımlarında kaldı.

'den ayrılmak isteyen Neymar, transfer döneminde 'nın ilgisine rağmen Real Madrid'le sık sık görüştü.

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Real Madrid'de forma giyen defans oyuncusu Dani Carvajal yaptığı açıklamada, Neymar'ın takıma yararı konusunda şüpheleri olduğunu söyledi. El Partidazo de COPE 'a konuşan İspanyol futbolcu, ''Bir gün Barcelona'ya gidiyor, ertesi gün bize geliyor, şimdi de kalacağını söylüyor. Takımdaki Brezilyalılara sorduğumuzda Neymar'ın geleceği hakkında hiçbir şey bilmediğini söylediler. Açıkçası Neymar'ın takıma katılmasından şüpheliydim. Ama Pogba konusunda heyecanlıydım. O çok iyi bir oyuncu ancak transfer dönemi her ülkede farklı zamanlara denk gelebiliyor, onun için üzgünüm'' dedi.

Daha fazla takım

Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosunu Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo Goes ile güçlendirdi.

Zinedine Zidane'ın takımı ligde 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Madrid ekibi 14 Eylül Cumartesi günü sahasında 'yi konuk edecek.