NE OLDU? Alves, kariyeri boyunca, özellikle de La Liga'da geçirdiği süre boyunca Ronaldo ile birçok savaşa girdi.
Ve tecrübeli bek, Portekizli forvetin şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu oyuncu olduğunu kabul ediyor.
Aralarındaki müthiş rekabete değinen Brezilyalı futbolcu, onu dikkat çekici kelimelerle övmeyi ihmal etmiyor.
NE DEDİLER: Dani Alves, Marca'ya yaptığı açıklamada karşılaştığı en zorlu rakibin kim olduğu sorulduğunda şu ifadeleri kullandı:
"Cristiano Ronaldo... Bu or*spu çocuğu bir saniye bile nefes almama izin vermedi.
"Ben de çok kötü değildim tabii ki ve elimden geleni yapıyordum, ama onu savunmak çok zordu.
"O, inanılmaz oynuyordu ve resmen bir gol makinesi gibiydi."
BÜYÜK RESİM: Alves, gücünün zirvesinde olan Ronaldo ile karşılaştı ve Barcelona-Real Madrid rekabetiyle tüm dünyada büyük seyirci topladı.
Brezilyalı oyuncu, kendisine en çok sorun çıkaran oyuncu olarak 37 yaşındaki seçmekte asla tereddüt etmedi.
Alves böylece, tarihin en iyi oyuncularından birisi olan Ronaldo'nun da hakkını vermiş oldu.
Fotoğrafla hikâye:
BİLİYOR MUYDUNUZ: Dani Alves, Barca'da geçirdiği süre boyunca altı La Liga şampiyonluğu kazanırken Ronaldo Real Madrid'de yalnızca iki şampiyonluk kazandı.
Toplamda, Sevilla ile geçirdiği süre de dahil olmak üzere, Brezilyalı futbolcu, İspanya'da 28 kupa kazandı (üç Katalonya şampiyonluğu hariç).
Bu arada Ronaldo, koleksiyonuna 15 kupa ekledi ve bu süreçte Madrid'in en skorer ismi oldu.
RONALDO İÇİN SIRADA NE VAR? Portekizli süperstar, ülkesiyle sırasıyla 25 ve 28 Eylül'de Çek Cumhuriyeti ve İspanya'ya karşı Milletler Ligi'nde karşılaşacak.
Ronaldo ayrıca, 2 Ekim'de gerçekleşecek Manchester derbisinde görev almayı umuyor.
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