NE OLDU? Alves, kariyeri boyunca, özellikle de La Liga'da geçirdiği süre boyunca Ronaldo ile birçok savaşa girdi.

Ve tecrübeli bek, Portekizli forvetin şimdiye kadar karşılaştığı en zorlu oyuncu olduğunu kabul ediyor.

Aralarındaki müthiş rekabete değinen Brezilyalı futbolcu, onu dikkat çekici kelimelerle övmeyi ihmal etmiyor.

NE DEDİLER: Dani Alves, Marca'ya yaptığı açıklamada karşılaştığı en zorlu rakibin kim olduğu sorulduğunda şu ifadeleri kullandı:

"Cristiano Ronaldo... Bu or*spu çocuğu bir saniye bile nefes almama izin vermedi.

"Ben de çok kötü değildim tabii ki ve elimden geleni yapıyordum, ama onu savunmak çok zordu.

"O, inanılmaz oynuyordu ve resmen bir gol makinesi gibiydi."

BÜYÜK RESİM: Alves, gücünün zirvesinde olan Ronaldo ile karşılaştı ve Barcelona-Real Madrid rekabetiyle tüm dünyada büyük seyirci topladı.

Brezilyalı oyuncu, kendisine en çok sorun çıkaran oyuncu olarak 37 yaşındaki seçmekte asla tereddüt etmedi.

Alves böylece, tarihin en iyi oyuncularından birisi olan Ronaldo'nun da hakkını vermiş oldu.

Fotoğrafla hikâye: