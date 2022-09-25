NE OLDU? Dani Alves, UNAM Pumas takım arkadaşı Efrian Valverde ile bir podcast'te konuşurken Real Madrid'in eski süperstarıyla "tartışmaya" başladı.

Kulüpte kısa bir süre kaldıktan sonra yaz aylarında Barca'dan ayrılan Alves, Ronaldo'ya olan hayranlığından da söz etti, ancak eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin neden farklı bir seviyede olduğunu düşündüğünü açıkladı.

NE DEDİLER: Brezilyalı futbolcu, "İnanılmaz derecede iyi rekabet halinde olduğumuz bir zaman vardı. "Ronaldo'yla Ballon d'Or töreninde bir arbede yaşadık.

"Yine de onu karşılamaya gittim ve ona selam verdim. Ancak, Ronaldo bana selam vermedi" dedi.

"Asla ortaya çıkmayan bir tartışma vardı, ancak Ballon d'Or töreninin soyunma odasında herkesi selamladım.

"Ve Barcelona-Real Madrid rekabetinin dışarıda yarattığı şey yüzünden Ronaldo bana dönüp bakmadı bile.

"Ama her şeyi çok çalışarak başarmış, kalbini ve ruhunu ortaya koyan bir adama nasıl saygı duymayayım?

"Tabii ki ona büyük bir saygı duyuyorum."

Alves, Messi'nin eşsiz yeteneklerini de vurguladı: "Futbol oynama ve sadece kendisinin ulaşabileceği başka bir dünyada olma yeteneğiyle doğdu."

BÜYÜK RESİM: Ronaldo ve Messi, on yılı aşkın bir süredir Avrupa futboluna hükmediyor ve ikili, aralarında 12 Ballons d'Or'u paylaştı.

Barça efsanesi Messi, Altın Topu yedi kez kazanırken Ronaldo, 5 kez bu sevinci yaşadı.

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