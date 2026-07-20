Dani Olmo, Dünya Kupası finali sonrasında Arjantin’e sert bir saldırıya geçti ve Lionel Messi hakkında dikkat çekici sözler sarf etti

Dani Olmo, Dünya Kupası finali sırasında ve sonrasında Arjantinli oyuncuların davranışları hakkında hiç de olumlu konuşmuyor. Karışık bölgede, Arjantinlilerin “sürekli kavga etmek için bir bahane aradıkları” hissine kapıldığını belirtti.

İspanya’nın 1-0 kazandığı finalin ardından, iki takım arasındaki durum tamamen kontrolden çıktı. Sadece Leandro Paredes ve Nahuel Molina değil, Arjantin teknik ekibinden Roberto Ayala da sınırları aştı. Görüntülerde Ayala’nın Olmo’ya bir tokat attığı görülüyor.

Olmo, karışık bölgede olayla ilgili olarak, “Bakın, teknik ekibinden biri ellerini yüzüme bu şekilde koyarsa, ilk tepkim ona hemen karşılık vermek olurdu” dedi. “Ben de bir insanım ve mücadelenin en hararetli anında kendini savunmak istersin.”

“Ama kendimi tuttum. Evlerinde maçı izleyen tüm çocuklara ve taraftarlara kötü örnek olmak istemedim. Bir sorumluluğumuz var ve bizler gelecek nesil için rol modeliz.”

Ayrıca Olmo’nun hiçbir ilgisi olmayan sayısız olay daha yaşandı, ancak bunlar da onu hiç ilgilendirmiyor. “Dürüst olmak gerekirse, maçtan sonra ne yaptıkları umurumda bile değil. Öfke nöbetleri geçirebilirler, yumruk atabilirler ya da kötü davranabilirler, ama biz bugün hem saha içinde hem de saha dışında onlardan çok daha fazla klas gösterdik.”

Son olarak orta saha oyuncusu, Lionel Messi’den de bahsetme fırsatını kaçırmıyor, ancak bu daha çok olumlu bir bağlamda. “Dürüst olalım: Her zaman tam bir klasla davranan Messi’yi bir kenara bırakırsak, o takımın geri kalanı ve teknik kadro sanki sürekli kavga çıkarmak için bir bahane arıyormuş gibi görünüyordu.”