Dani Ceballos: Pierre-Emerick Aubameyang, Cristiano Ronaldo'ya benziyor

Dani Ceballos, Arsenal ve yeni takım arkadaşları hakkında açıklamalarda bulundu.

'ın 'den kiraladığı Dani Ceballos, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 'ya benzediğini, ancak takımdaki en iyi oyuncunun Alexandre Lacazette olduğunu söyledi.

The Guardian' a konuşan Ceballos, "Çok iyi ve kompakt oynayan bir takıma sahibiz, ön taraftaki üçlümüz ise gerçekten fark yaratıyor" ifadelerini kullandı.

"Aubameyang'ı Ronaldo ile kıyaslayabilirsiniz. Bizim için çok önemli bir oyuncu," diyen İspanyol oyuncu, "Nicolas Pepe ise çok direkt bir oyuncu. Lacazette'e gelirsek, bence takımın en iyi oyuncusu o. Oyunu mükemmel derecede iyi biliyor ve %100 performansıyla oynadığında bize çok şey katıyor" şeklinde konuştu.

Son olarak Londra'yı, Premier Lig'i ve Arsenal'ı sevdiğini söyleyen Ceballos, "Bu harika kulübün bir parçası olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum" dedi.