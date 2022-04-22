Dani Alves, Barcelona bu kadar geç form yakaladığı için Real Madrid'in şanslı olduğunu ve Katalan devinin, La Liga şampiyonluğu için mücadele edecek kadar yetenekli olduğunu söyledi.

Barcelona perşembe günü Real Sociedad'ı 1-0 mağlup etti, ancak sezonun son aşamasında Real Madrid'in 15 puan gerisinde kaldı.

Sezonun en önemli maçında ise Real Madrid'i 4-0 yenerek son aylarda iyi bir performans sergilediler.

Alves, Real Madrid için ne dedi?

Barca TV'ye konuşan Alves, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Real Madrid, çok geç uyandığımız için şampiyonluk yarışında olmadığımızdan dolayı şanslı. Şimdi başka bir hedef düşünmeliyiz."

Tecrübeli sağ bek, iki maçlık mağlubiyet serisini sona erdirdikleri Real Sociedad galibiyeti hakkında ise şunları söyledi:

"İlk yarıda kontrol bizdeydi. Rakibe baskı yapma konusunda iyiydik ama sonra yoğunluğu düşürdük ve onlar bize baskı yapmaya başladılar.

Acı çekmeyi bilmek zorundasınız. Futbolda kazanmak zor ama biz kazandık."

Barcelona sakatlık endişesiyle karşı karşıya

Alves, Real Sociedad karşısında sakatlanan birkaç oyuncudan biriydi ve sorunu sezon sonundaki yorgunluğa bağladı.

"Fiziksel olarak çok iyiyiz ama sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve bu hepimize mal oluyor."

Bu arada Barça Teknik Direktörü Xavi, maçın ardından gazetecilere verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Yorgunluğu fark ettik.

"Pique, Araujo, Alba çok fazla rahatsızlık yaşadı. Zorlu bir program. Bağlılık Olağanüstü. Ne yazık ki uzun bir hafta ama bizim için iyi olacak.

Duygusal olarak moralim bozuk. Bu normal. Bu maç, Barcelona'nın iyi oynamadan da kazanabileceğinin habercisiydi.

"Hayati bir galibiyetti. Dürüst olmak gerekirse maçın birçok bölümünde Real Sociedad daha fazlasını hak etti.

İkinci yarıda beraberliği hak ettiler. Buradan çok önemli bir galibiyetle ayrılıyoruz."

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