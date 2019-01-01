Dani Alves, PSG'den ayrıldığını resmen açıkladı

Dani Alves, 2017 yılından beri forma giydiği Paris Saint-Germain'den ayrıldığını duyurdu.

ile sözleşmesi biten Dani Alves, ayrılığı resmen açıkladı.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Brezilyalı futbolcu, gelecek sezon PSG forması giymeyeceğini belirtti.



Dani Alves açıklamasında, "Hayatımda bir dönem daha bugün sona eriyor. Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. PSG ailesine minnettarım" ifadelerine yer verdi.



'tan 2017 yılında bedelsiz olarak PSG'ye transfer olan Alves, çıktığı 73 maçta 8 gol attı ve 18 asist yaptı.