Tecavüzle yargılanan ve hapishanede beşinci ayını doldurmaya hazırlanan Brezilyalı futbol efsanesi Dani Alves, yaşananlar sonrasındaki ilk röportajını verdi.

Bir bar tuvaletinde 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, daha önce birbiriyle çelişen ifadeler vermiş ve şartlı salıverilme talebi bu çelişkili ifadeler nedeniyle kabul edilmemişti.

“Bu röportajı vermeye karar verdim çünkü insanların ne düşündüğümü bilmesini istiyorum. Şimdiye kadar çok ürkütücü bir korku ve dehşet hikayesi anlatıldı. O gece yaşananları benden duymanızı istiyorum.

Özür dilemem gereken tek kişi eşim Joana Sanz. Onunla sekiz yıl önce evlendim ve hala evliyim. O hayatım boyunca birlikte yaşamaya devam etmeyi umduğum kadın. Hapishanede ondan zaten özür dilemiştim ancak bunu herkesin önünde de yapmak zorundayım çünkü hikaye halka açık ve böyle bir durumda özür de herkesin önünde olmalı. Bunlar onun için çok zor günler oldu ve olmaya devam edecek. Benim için yaptığı her şey için ona teşekkür ediyorum. Eşim olarak Joana’yı seçmekle yanılmadığıma eminim ama belki de o beni seçmekle hata yapmıştır.

O gece sorun yaşadığım kadınla banyoda seks yapmak için anlaşmıştık.

Kulüpten çıkarken koridorda yanından geçtiğimi fotoğraflardan biliyorum. Kadının ağladığını görmedim ve görseydim durup neler olduğunu sorardım. O anda mekanda bulunanlardan biri genç bir kadının kendisine cinsel tacizde bulunduğumu iddia ettiğini bilseydim eve gitmez ve aynı gece karakola giderek durumu açıklığa kavuştururdum.

O gece kimse bana bir şey söylemedi. Bardan ayrıldım ve evime geldim. Karım çoktan uyuduğu için duş aldım ve sadakatsizliğimden utandım. Çok öfkeli olduğum için başka bir yatakta uyudum. İki gün sonra Meksika’ya dönmem gerekiyordu ve medyada benle ilgili cinsel saldırı haberlerini gördüm. Avukatımı aradım ve bana güvence verdi.

O bara 2008 yılından bu yana gidiyorum ve bütün çalışanları tanıyorum. Ben her zaman örnek bir şekilde davrandım ve oradaki insanların da bunu bildiğini düşünüyorum.”