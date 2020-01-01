Dani Alves: Messi sadece bir insan ve Barcelona'da yeterince destek görmüyor

Barcelona’nın eski futbolcusu Dani Alves, Lionel Messi’nin de insan olduğunu ve desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

'da şampiyonluğu ezeli rakibi 'e kaptıran 'nın artık tek hedef Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu oldu.

Takımın süper yıldızı 'nin kulüp yönetimi ile sorunlar yaşadığı ve kariyerine başka bir kulüpte devam etmeye ilk defa sıcak baktığı da öne sürülüyor.

Uzun yıllar Barcelona'da Messi'nin takım arkadaşlığını yapan Dani Alves, Arjantinli yıldızın yeterince destek görmediğini söyledi.

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Catalunya Radio'ya konuşan Alves, "Leo, winner bir futbolcudur. Kaybetmeyi sevmez. Takım kaybedince öfkelenmesi normal. Her zaman kazanmak istiyor. Ancak gördüğüm kadarıyla yeterince destek alamıyor" dedi.

Messi'nin elinden geleni yaptığını söyleyen Alves, "Bence her zaman, her şeyi iyi yapıyor. Ancak onun da insan olduğunu unutmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın kötü yönetildiğini ve kimlik sıkıntısı çektiğini söyleyen Alves, "Barcelona'nın her zaman bir kimliği olmuştur. Ronaldinho'nun Barça'sı... Bizim Barça'mız... 90 dakika sahayı domine eden bir takımdık. Şimdi dışarıdan bakınca sıradan bir takım gibi görünüyor" diye konuştu.