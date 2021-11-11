Dani Alves'in Barcelona'ya geri dönme hayali suya düştü

Barcelona'nın eski futbolcusu Dani Alves, Sao Paulo ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra bir süredir serbest ve eski kulübüne dönmeyi arzuluyor.

Fakat şu ana kadar umduğunu bulabildiğini söylemek zor.

GOAL, Barça'nın Brezilyalı eski sağ beki ile yeniden bir anlaşma yapmayacağını ve oyuncunun kulübe geri dönmeyeceğini doğruluyor.

Alves ne söyledi?

38 yaşındaki futbolcu, ekim ayında Sports'a yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Barça'nın bana şimdi ihtiyacı olduğunu söylemek çok fırsatçı gelebilir. Oradan ayrıldım çünkü her şeyin olması gerektiği gibi olmadığını gördüm.

"Ben ayrıldığımdan beri olan biten her şey ortada. Barça'nın bana ihtiyacı olduğunda ve beni istediğinde, nerede olursam olayım onların emrinde olacağımı söyledim.

"Barça bana ihtiyaçları olduğunu düşünürse, beni aramaları yeterli. Hâlâ her her yerde katkıda bulunabileceğimi düşünüyorum."

Barcelona neden anlaşma yapmıyor?

Alves'in eski takım arkadaşı Xavi, Ronald Koeman yerine göreve geldikten sonra Camp Nou'da saha içinde ve dışında pek çok değişiklik oldu.

Ancak Barça, finansal zorlukların ve Lionel Messi ile Antoine Griezmann'ın ayrılışının üstesinden gelmeye çalışırken daha parlak bir gelecek inşa etmek istiyor.

Alves kısa vadeli bir çözüm olabilirdi ve şartları kabul etmeye açık olacağını açıkça belirtti. Hatta Barça'nın 20 Ekim'de Camp Nou'da Dinamo Kiev'i 1-0 yendiği Şampiyonlar Ligi maçını tribünden izledi.

Alves'in meanjeri Barcelona kulübü ile temasa geçti, ancak kulübün yönetim kurulu görüşmelere başlamayı kabul etmedi.

Joan Laporta, 2008'de Barça başkanlığındaki ilk döneminde Sevilla'dan Alves'i transfer eden adamdı, ancak duygusal bağların planlarını etkilemesine izin vermeyecek.

Alves, Barcelona'da ne kazandı?

Brezilyalı sağ bek, 2008-2012 yılları arasında büyük başarı elde eden Pep Guardiola kadrosunun bir parçası olarak Camp Nou'da önemli bir yer edindi.

Futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu olan Alves, Barcelona formasıyla altı La Liga şampiyonluğu ve üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu dahil olmak üzere toplamda 23 kupa kazandı.

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