Dani Alves: Eyfel Kulesi üstüne iddiaya girerim ki Neymar PSG'de kalacak

Brezilyalı futbolcu Dani Alves, takım arkadaşı Neymar hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Dani Alves, Neymar'ın PSG'de kalacağına ve ya da 'ya gitmeyeceğine dair Eyfel Kulesi üzerine bahse girmeye hazır olduğunu söyledi.

Neymar ve babasının, Paris'te kalacağını belirtmesine rağmen transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor. Dani Alves, ESPN'e verdiği demeçte takım arkadaşının 'den ayrılmayacağı görüşünde hemfikir olduğunu belirtti.

Brezilyalı futbolcu, gazetecilerin sorduğu "Neymar'ın başka bir takıma gitmeyeceği üzerine yemek iddiasına girer misiniz?" sorusu üzerine karşılık olarak, "Yemek iddiası yeterli değil. Eyfel Kulesi üzerine bahse girerim ki Neymar, PSG'de kalacak." yanıtını verdi.

Alves, Real Madrid söylentileri üzerine ise, "Madrid birçok insanıa rıyor o yüzden şaşırmam. Eğer Madrid beni ararsa, hayır derim. Neymar'ı sormak için ararlarsa yine hayır derim." şeklinde konuştu.

Neymar'ın Barcelona'ya olası dönüşünün yollarını kapayan Dani Alves, "Oraya dönmesi çok zor. Barcelona'nın içinde yer alan insanlar ona ihtiyacı yokmuş gibi davranıyorlar ve bu ciddi bir problem. Egonuzun hayatınızı diktate etmesine izin veremezsiniz. Barça'nın böyle bir problemi var. Ona ihtiyaç duyduklarını kabul etmiyorlar. Kimin Neymar'a ihtiyacı olmaz ki. Herkesin ona ihtiyacı var." dedi.