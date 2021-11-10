Dani Alves Barcelona'ya transferi için yönetimle görüşecek

Barcelona ile birçok başarıya imza atan ve futbol tarihinin en fazla kupa kazanan oyuncuları arasına ismini yazdıran Dani Alves, Ocak ayında Katalan devine geri dönebilir.

Brezilya basınından UOL'da yer alan habere göre bonservisi elinde olan 38 yaşındaki oyuncu bu hafta Barcelona yönetiminden birkaç yöneticiyle masaya oturacak.

Dani Alves'in Barcelona'nın üst düzey yöneticileriyle yapacağı görüşmede olumlu bir sonuç çıkması halinde tecrübeli oyuncunun kulübe dönüp dönmemesi hakkındaki son kararı ise Katalan ekibinin yeni teknik direktörü ve Alves'in de eski takım arkadaşı olan Xavi verecek.

Dinamo Kiev maçında tribündeydi

Alves Sao Paulo'dan ayrıldıktan sonra Barcelona'ya önemli bir yakınlık göstermişti.

Eski takımının Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını tribünde takip eden Dani Alves, Camp Nou'ya geri dönmenin kendisi için her zaman çok özel olduğunun altını çizmişti.

Eylül ayında Sao Paulo'dan ayrılan ve futbol tarihinin en iyi sağ beklerinden biri olarak gösterilen Alves, Pep Guardiola döneminde Barcelona'nın en etkili isimlerindendi.

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Sağ bekten yaptığı bindirmelerle Barcelona atakları adına kilit rol oynayan Alves, kariyerinin ilk yıllarında sağ kanatta görev yapan Lionel Messi'nin kaleye daha yakın oynamasında da etkin rol oynamıştı.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus ve PSG formaları da giyen Alves, La Liga'da Sevilla için de oynamıştı.

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