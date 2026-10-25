El Clásico'nun oynanacağı bu pazar günü, çarpıcı bir sürprizle başladı. Real Madrid, kalecisi Thibaut Courtois'nın Barcelona'ya gitmeyeceğini ve grip olması nedeniyle El Clásico'yu kaçıracağını açıkladı.

Saatler ilerledikçe, Real Madrid cephesinde Belçikalı kalecinin Spotify Camp Nou'da sahaya çıkma ihtimaline dair söylentiler artmaya başladı.

Dolaşan bilgilere göre, Courtois'nın durumu büyük ölçüde iyileşti ve Barcelona'ya tek başına giderek eldivenlerini takıp El Clásico'da forma giyme ihtimali bulunuyor.

Sport gazetesi, Mourinho'nun tartışma yaratan durumları sık sık ortaya çıkardığını aktardı. Bu durumlardan biri de yine takımını Barcelona ile Camp Nou'da karşı karşıya getiren bir maç sırasında yaşanan benzer bir olaydı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Söz konusu maç, 2004-2005 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağıydı. 23 Şubat 2005'te oynandı ve bir gün öncesinde Mourinho, o dönem Chelsea'nin en dikkat çeken oyuncularından biri olan İrlandalı forvet Damien Duff'ın durumu sorulduğunda basın toplantısında yalan söyledi.

Portekizli teknik adam, İrlandalı oyuncuyu maç kadrosundan çıkardı; hatta Barcelona ve kendi takımı Chelsea'nin on birlerini açıklamaya, ayrıca hakemin ismini duyurmaya kadar gitti.

Ancak Duff, ertesi gün maçın başlamasına dakikalar kala Gudjohnsen'in yerine Chelsea'nin ilk on birinde yer aldı.

İngiliz oyuncunun kendisi, Portekizli teknik adamın yokluğunu uydurduğunu ve daha önce de birden fazla kez bazı oyuncularının sakatlıklarını uydurduğunu çeşitli vesilelerle açıkladı.

Söz konusu maç, Maxi Lopez ve Samuel Eto'o'nun golleriyle Barcelona'nın 2-1 galibiyetiyle sona erdi. Drogba kırmızı kart gördü, Mourinho ise karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında büyük rahatsızlığını dile getirdi.

Aynı durum rövanş maçının ardından tekrarlanmadı; zira Chelsea 4-2 kazanarak Frank Rijkaard'ın çalıştırdığı Barcelona'yı elemiş oldu.